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Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо

Днем 23 февраля крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими, всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 гривню за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 – до 25,95 грн/л и дизтопливо – до 26 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на бензин А-92 выросли до 25 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 26 грн/л.

Это уже третье повышение розничных цен "Приватом" с начала года. Как сообщалось, на 1 грн за литр все виды топлива в сети дорожали 27 и 30 января.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  еnkorr


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Может крупнейшим сетям пора прекратить повышать цены на бензин. Ато Порошенко (следующий президент) законодательно зафиксирует им маржинальность на уровне 6-8%. Не разоряются же табачные киоски, продавая сигареты с накруткой 3-4%. А бензин - это теже сигареты.

Впрочем, о чем говорить, если при зеленском даже последний бомж уху ел, не говоря уже о крупнейших
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23.02.2021 21:37 Відповісти
Що йому заважало це зробити наприклад раніше?
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23.02.2021 22:15 Відповісти
зеленая плесень)
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24.02.2021 09:44 Відповісти
тобто пьётр это плесень? я не згоден з цим, пьётр, це порох, придорожна пилюка.
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24.02.2021 10:53 Відповісти
Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо - Цензор.НЕТ 5146
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23.02.2021 22:33 Відповісти
"Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на бензин и дизтопливо" - таки да, повысили. Недалеко от моего дома ANP. Недавно А-92 был по 19,95 грн за литр, сейчас 23,95. На WOG вообще офигели. Там 92-й по 29,49 за литр.
http://azs.uapetrol.com/roads.html?ray=68250

Стоимость бензина в Европе в феврале 2021 года. Немножко не дотянули до Европы по стоимости бензина, а по зарплатам и пенсиям, для простых трудящихся, отстали навсегда. Пора что-то делать с самыми дорогими заправками.
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24.02.2021 09:02 Відповісти
 
 