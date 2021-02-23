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"Укрпошта" обещает оцифровать 100% услуг до конца года, – Криклий

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Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" в 2021 году планирует оцифровать 100% услуг.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Перед "Укрпоштой" стоит амбициозное задание - на протяжении этого года сделать 100% цифровизации услуг", - сказал Криклий, передает Интерфакс-Украина.

По словам Криклия, это будет реализовано благодаря поддержке международных партнеров Украины и почти 2 тыс. мобильных сельских отделений, которые смогут доставлять посылки и будут задействованы в системе электронной коммерции.

Согласно презентации Криклия, в этом году также планируется начало строительства 5 автоматизированных почтовых хабов и 10 сортировочных депо.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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