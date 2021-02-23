Учет газа в энергетических единицах станет комплексным решением для развития рынка, – АГРУ

Переход на учет газа в энергетических единицах должно стать комплексным решением для дальнейшего развития рынка, которое обеспечит внедрение европейских стандартов и равные условия для всех без исключения потребителей.

Об этом сообщается в заявлении Ассоциации газового рынка Украины (АГРУ).

В АГРУ обращают внимание, что существующая практика приведения объемов потребленного газа к стандартным условиям остается не полностью урегулированной для всех категорий потребителей. Хотя применение учета газа с приведением к стандартным условиям для всех без исключения потребителей предусмотрено законом "О рынке природного газа", Кодексом газораспределительных систем и другими документами.

"АГРУ надеется, что действующая практика включения потерь, связанных с приведением объемов газа к стандартным условиям в тарифы на распределение, является прогрессивным, но временным решением. Исчерпывающее решение проблемы возможно благодаря переходу на учет природного газа в энергетических единицах, что предусмотрено законопроектом №2553, который уже утвержден Верховной Радой в первом чтении", – подчеркивается в сообщении.

В Ассоциации отмечают, что таким образом будут выполнены нормы законодательства Украины и учтены рекомендации Секретариата Энергетического сообщества о необходимости распространения европейских норм о включении приведения объемов газа к стандартным условиям в счета конечных потребителей.

"Благодаря внедрению учета газа в энергетических единицах все без исключения потребители газа будут в равных условиях. Ведь сейчас есть категории потребителей, интересы которых не учтены при включении в тариф на распределение расходов на приведение газа к стандартным условиям", – сказано в сообщении.

В частности, существующая система учета потребленного газа не учитывает интересы:

домохозяйств, которые используют счетчики с термокорректорами. Объемы потребленного газа для них автоматически учитываются, как приведенные к стандартным условиям;

домохозяйств, у которых газ учитывался с понижающими коэффициентами. То есть, параметры их потребления – из-за места установки счетчика и климатических условий – приводят к отрицательным начислениям при приведении потребленного газа к стандартным условиям;

промышленных, бюджетных потребителей и ТКЭ, которые используют узлы учета газа с автоматизированными устройствами приведения объемов потребленного природного газа к стандартным условиям газа.

По данным АГРУ, сейчас почти 2 млн домохозяйств пользуются счетчиками газа с термокорректорами – а это 20% домов с установленными приборами учета. Что касается клиентов с понижающими коэффициентами, то у отдельных операторов ГРМ их количество достигает 30%. Соответственно, на промышленные предприятия, ТКЭ, а также бюджетные учреждения приходится почти 50% потребления газа.

"Для внедрения равных условий для всех потребителей необходим переход на учет газа по энергетическим показателям. Операторы ГРМ готовы к внедрению европейских норм и правил газового рынка, в том числе и применению энергетических показателей", – подчеркивают в АГРУ.

В то же время в Ассоциации указывают, что за годы, когда ситуация с приведением объемов потребленного газа к стандартным условиям остается неурегулированной, по этому вопросу сложилась определенная судебная практика.

В частности, существует 5 решений Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, а также 2 решения Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, которые признают законным приведения объемов газа для бытовых потребителей к стандартным условиям. Имеются 5 решений ВС, подтверждающие отсутствие в тарифах операторов ГРМ расходов на приведение газа к стандартным условиям до 1 января 2021 года.

"Поэтому сейчас, когда Большая Палата ВС завершает рассмотрение иска по приведению газа к стандартным условиям, публичные акции и "пророческие" заявления отдельных политических сил давлением на Верховный Суд и попыткой попасть в информационное пространство для получения сомнительной популярности, безотносительно к реальным путей решения проблем на рынка газа", – считают в АГРУ.