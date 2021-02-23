"Укрзализныця" планирует купить 85 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета

"Укрзализныця" планирует закупить 85 пассажирских вагонов, а также отремонтировать и электрифицировать около 200 км ж/д путей в 2021 году за предусмотренные госбюджетом средства.

Об этом сообщил глава правления Владимир Жмак на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Мы очень рады, что впервые за годы независимости Украины государство вспомнило об "Укрзализныце" и предусмотрело в госбюджете около 4 млрд грн на развитие инфраструктуры и пассажирских перевозок", – сказал Жмак.

Он добавил, что более 10 млрд грн собственных средств "Укрзализныця" планирует вложить в модернизацию локомотивов, вагонов и электричек.

"И подвижной состав, и инфраструктура уже давно отслужили свой срок, изношенность достигает 90%, поэтому наш акцент на сегодня смещается на инвестиции", – отметил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году приобрела за собственные средства 28 новых пассажирских вагонов по сравнению с 19 в 2019 году. Капитально-восстановительный ремонт прошли 13 вагонов, капитальный ремонт первой степени – 439.

Ранее предполагалось, что за бюджетные средства в 2021 году может быть закуплено до пассажирских 100 вагонов.