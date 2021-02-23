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Зеленський (2226) призначення (1069) НКЦПФР (236)

Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

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Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Магомедова главой Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующий указ №69/2021 от 23 февраля обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №68/2021 президент уволил с должности главы НКЦБФР Тимура Хромаева в связи с окончанием срока полномочий.

Руслан Магомедов – внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директор компании "Аструм Капитал".

Согласно декларации кандидата на должность, Магомедову принадлежат три земучастка в Бориспольском районе по 580 кв. м, недвижимость в столице: квартира 48 кв. м и половина еще одной квартиры в 126,5 кв. м, которая была приобретена 29 января 2020 года, а также автомобиль Volkswagen Touareg 2012 года.

Он также задекларировал 6 акций "Украинской биржи" и 1,71 млн грн наличных в "Альфа-Банке" и еще $212,7 тыс. и 87,3 тыс. евро.

Новый глава НКЦБФР в 2020 году получил 80,8 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности и 5,03 тыс. грн от продажи ценных бумаг через ООО "Фридом Финанс Украина". Он пользуется также счетами в государственных "Приватбанке" и "Укрэксимбанке".

Магомедов в 2016 году претендовал на должность главы правления Нацдепозитария Украины, также он входил в биржевой совет "Украинской биржи".

НКЦБФР формируется в составе ее главы и шести членов комиссии, которые назначаются на срок шесть лет. Нынешний глава комиссии Тимур Хромаев и три ее члена – Тарабакин, Александр Панченко и Игорь Назарчук – были назначены указами президента от 30 января 2015 года, а Максим Либанов – от 28 февраля 2018 года. Еще две позиции членов комиссии остаются вакантными.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
Это нормально для коррупционеров.
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23.02.2021 16:04
+5
І щуку кинули у річку...
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23.02.2021 17:18
+4
Нарід очікував чогось іншого?
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23.02.2021 17:53
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Это нормально для коррупционеров.
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23.02.2021 16:04 Відповісти
Козлы в огороде ! Зелёные мрази жиру бесятся
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24.02.2021 09:00 Відповісти
І щуку кинули у річку...
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23.02.2021 17:18 Відповісти
Зеленский назначил главой Нацкомиссии по ценным бумагам советника Ермака - Цензор.НЕТ 7694 прэлестно
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23.02.2021 17:40 Відповісти
Нарід очікував чогось іншого?
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23.02.2021 17:53 Відповісти
Нарід може і не оцікував,а громадяни- звісно, очікували.
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23.02.2021 21:07 Відповісти
Кто там бродит в огороде?
- Это я, козел Мефодий.
- По каким таким делам?
- Помогаю сторожам.
Я капусту охраняю,
Каждый лист оберегаю...
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23.02.2021 19:44 Відповісти
зеля-пдрс.
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23.02.2021 20:45 Відповісти
гниды
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23.02.2021 21:19 Відповісти
Гниди, тільки неукраїнські. Внештатний советнік -- і по ценним бумагам. КушайТЕ.
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24.02.2021 05:03 Відповісти
А Магометов случайно не двоюродный брат Насирова?
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23.02.2021 21:33 Відповісти
Клоуна и хлебом не корми, ему бы только увольнять да назначать - увольнять да назначать, да видосики снимать.
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23.02.2021 22:59 Відповісти
І шокувати народ новими фокусами.
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24.02.2021 05:07 Відповісти
То Насіров, то Магомєдов... Меншина призначає з меншин - аби не українці! Треба гнати всю цю інородну корумповану нечисть дрючками!
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23.02.2021 23:30 Відповісти
Какой нахрен глава комиссии ? Тут у них на Банковой уже жопа горит а они НКЦБФР назначают )
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24.02.2021 00:08 Відповісти
Уволил Тимура Хромаева, назначил Магомедова - у нас что только чурки должны занимать эту должность?
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24.02.2021 00:53 Відповісти
Ну, не жадничайте, не всю ж владу євреям та росіянам, -- треба ж трохи поділитися й з іншими нацменами. А нац. еліті місце під лавкою.
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24.02.2021 05:13 Відповісти
второй Мертвечук готовится к старту в виде Ермака. Обвешивается должностями, баблом... Уже поздно останавливать?
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24.02.2021 09:22 Відповісти
вкинув щуку в воду.... тиб ще януковіча поставив.. або свого шефа коломойского.
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24.02.2021 12:16 Відповісти
 
 