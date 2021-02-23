"Укрспецэкспорт" потратит 62 миллиона на ремонт офиса и новую мебель

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав концерна "Укроборонпром", 16 февраля по результатам тендера заказала ООО "Интеза-Групп" ремонт офиса в Киеве за 61,68 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до июля 2021 года нужно выполнить капитальный ремонт помещений первого этажа офисного здания "Укрспецэкспорта" по ул. Дегтяревская, 36 в Шевченковском районе.

В частности в здании выполнят общестроительные и отделочные работы, обустроят стены и перегородки из гипсокартона, освещение, сети связи, противопожарные системы, системы контроля доступа и т.д., смонтируют телевизионную панель, приобретут мебель и оргтехнику.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, две сенсорные панели Prestigio MultiBoard 65"L-series UHD IR touch PMB528L652 купили по 89 тыс. грн. Сейчас в интернет-магазинах они продаются на треть дороже – по 120 тыс. грн.

Двенадцать стульев руководителя типа Narbutas (Литва) 680х680х1255/1345 с тканевой обивкой белого цвета с обитыми подлокотниками и крестовиной из полированного алюминия заказали по цене 58 тыс. грн. Еще два таких стула с черной обивкой стоят по 56 тыс. грн. В открытых источниках нет цен кресел этого производителя.

Также заказали диваны индивидуального производства ценой от 32 тыс. до 169 тыс. грн.

Гарантийный срок составляет три года, а обеспечение выполнения договора – 5%.

Формальная экономия относительно ожидаемой стоимости нынешней закупки составила 5%.

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ООО "Элинвар" предлагало более низкую на 14% цену. Но предложение этой фирмы отклонили, так как она не подтвердила опыт строительства объектов именно класса последствий СС3 и наличие достаточного количества работников и техники. Кроме того, фирма имела налоговую и кредиторскую задолженность и открытое исполнительное производство, а также была участником уголовного производства.

Более дорогое предложение на тендере представило ООО "Альтис-Констракшн" из корпорации "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского. Мужем младшей дочери Глимбовского является бывший глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров. Мужем старшей – Алексей Гмирин, которого связывают с председателем Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко.

Столичной фирмой "Интеза-Групп", которая занимается строительством, ремонтом и продажей материалов для них, владеют ее директор Андрей Глазок и Елена Глазок из Киева. Они также являются соучредителями столичного ООО "Профбудгруп", зарегистрированного там же.

Всего с осени 2019 года победитель получил государственных подрядов на 68,09 млн грн.