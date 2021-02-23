Банки выдали "льготных кредитов" для бизнеса на 21,4 миллиарда
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С момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки уже выдали 8 916 займов на общую сумму в 21,4 млрд грн.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Из них 12,23 млрд грн были изданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 3,72 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели и 5,45 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.
За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 161 кредит на общую сумму 1,3 млрд грн.
На сегодняшний день Фонд развития предпринимательства уже заключил соглашения о сотрудничестве с 26 банками.
Как сообщалось, по состоянию на начало февраля с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-партнеры Фонда развития предпринимательства получили 64,64 тыс. заявок на общую сумму 80,9 млрд грн, по итогам их рассмотрения было подписано 8,63. тыс. кредитных договоров на 20,2 млрд грн
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