Нацкомиссия рассмотрит заявление о злоупотреблениях компании "Черниговгаз Сбыт"

В Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обратилась Батуринский городской совет (Черниговская область) с жалобой на злоупотребления со стороны ООО "Черниговгаз Сбыт", который поставляет природный газ небытовым потребителям объединенной территориальной громады.

Об эом сообщает пресс-служба Комиссии.

В горсовете отмечают, что 29 декабря подписали договор о поставке газа для потребностей небытовых потребителей с "Черниговгаз Сбыт". Общая цена одного кубометра газа на период с 1 января до 31 декабря 2021 года по договору составляла 4,91 грн с учетом НДС.

Однако вместе с этим, в январе 2021 года Батуринский городской совет получил от компании еще тр дополнительных договора, которые увеличивают стоимость газа минимум на 33%. В феврале горсовет получил четвертый дополнительный договор, который снова увеличивает цену на природный газ – до 7,2 грн за кубометр.

"Это означает, что до конца года заложенных средств в бюджете Батуринского горсовета не хватит – нужно будет делать перераспределение средств и заново проводить тендерную процедуру. При этом "Черниговгаз Сбыт" предупредил госсовет, что в случае отказа от подписания дополнительных соглашений, будет разорван договор от декабря 2020 года. В таком случае небытовые потребители громады – школы, детские сады, больницы, школы искусств во время отопительного сезона могут остаться без отопления на период проведения новых тендерных услуг", – сообщают в НКРЭКУ.

Комиссия считает недопустимым злоупотребления лицензиатов – поставщиков природного газа во время проведения своей деятельности.

"В связи с этим НКРЭКУ 26 февраля на заседании рассмотрит вопрос о проведении проверки "Черниговгаз Сбыта". Комиссия также обратится в Антимонопольный комитет о проведении расследования относительно возможного нарушения "Черниговгаз Сбыта" законодательства о защите экономической конкуренции", – подчеркнули в Комиссии.

В НКРЭКУ подчеркнули, что в соответствии с законодательством, в случае выявления нарушений лицензионных условий или злоупотреблений со стороны поставщика, ему угрожает штраф в размере от 85 до 850 тыс. грн или аннулирование лицензии.

Напомним, 12 февраля НКРЭКУ приняла решение аннулировать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе. Подобное решение было принято впервые – в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий.