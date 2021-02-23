Прибыль украинских банков в январе превысила 4 миллиарда – НБУ

Общие доходы украинских банков в январе составили 18,56 млрд грн, расходы – 14,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

Так, по информации регулятора, процентные доходы банков составили 13 млрд грн, а комиссионные – 6 млрд грн. При этом отмечается, что в январе финучреждения получили 59 млн грн за счет возврата списанных активов.

Также центробанк сообщает, что расходы украинских банков составили 14,5 млрд грн: процентные – 4,5 млрд, комиссионные – 2,1 млрд грн.

В то же время банки перечислили в резервы 1,1 млрд грн. Еще 321 млн грн был выплачен в качестве налога на доход.

В НБУ подытожили, что чистая прибыль украинских банков в январе 2021 года составила 4 мрлд грн.

Отметим, что в январе 2020 года доходы банков составили 22,5 млрд грн. Чистой прибыли насчитали 6,6 млрд грн. В 2020 году банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.