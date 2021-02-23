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Кабмин сменил главу Госкосмоса

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Кабмин сменил главу Госкосмоса

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности главы Государственного космического агентства Владимира Михеева вместо Михаила Лева.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения №126-р и №127-р от 22 февраля обнародованы на официальном правительственном портале.

Михеев занимает должность замглавы Госкосмоса с 2015 года и уже возглавлял ведомство в статусе и.о., до этого с 1998 года работал в производственном объединении "Коммунар", в том числе в 2013-2015 годах был заместителем главного конструктора.

Как сообщалось, Кабмин назначил Михаила Лева исполняющим обязанности руководителя Государственного космического агентства в ноябре 2020 года, уволив с должного главы ведомства Владимира Усова.

Автор: Михайло Орлюк
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