"Укравтодор" планирует восстановить 150 мостов

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует в 2021 году восстановить 150 мостов.

Об этом говорится в презентации главы "Укравтодора" Александра Кубракова, представленной на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

Так, в 2021 году планируют восстановить 150 мостов, а к 2025 – минимум 20 мостов в каждой области.

В презентации также отмечается, что за 2020 год "Укравтодор" перевыполнил план Национальной программы восстановления мостов, восстановив 158 сооружений при плане в 100 мостов.

По данным "Укравтодора", более 80% искусственных сооружений в Украине были построены до 1980 года. Всего в стране 16 155 искусственных сооружений, из них на дорогах госзначения - 5845 и на дорогах местного значения – 10 310. К настоящему времени исследовано только 73% мостов.

В то же время директор департамента развития дорог "Укравтодора" Андрея Ивко отметил, что в приоритетной программе по восстановлению указано 895 мостов, требующих первоочередного ремонта. Еще 169 приближены к аварийному состоянию, и их обновление - вопрос национальной безопасности.

Приоритетные объекты на 2021 год: мост через реку Ирпень в Киевской области (1968 год строительства), через р.Рось в Черкасской области (1984г), мостовой переход на дороге Р-44 в Сумской области, мост через р.Прут в Черновцах (1959), мост через реку Сиб в Винницкой области, мост через Росаву в Черкасской области (1969), мост на дороге Т-1506 в Николаевской области (1949), мост через р. Тересла в Закарпатской области и мост через реку Веревчина в Херсонской области (1986).