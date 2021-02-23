"Гарантированный покупатель" впервые выставил производителям по "зеленому" тарифу счета за небалансы

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" впервые выставило производителям электроэнергии по "зеленому тарифу" за небалансы (разницу между прогнозируемым производством электроэнергии и фактическим).

Об этом сообщил заместитель директора "Гарантированного покупателя" по торговым операциям Геннадий Иванов, передает пресс-служба госпредприятия.

Он напомнил, что до начала 2021 года производители электроэнергии по "зеленому" тарифу не отвечали за небалансы, а "Гарантированный покупатель", как сторона, ответственная за баланс, нес полную финансовую ответственность за небалансы ВИЭ.

"В конце прошлой недели мы впервые направили производителям электроэнергии акты приема-передачи доли возмещения стоимости урегулирования небалансов. Можем констатировать, что с введением финансовой ответственности за небалансы прогнозирование производителей однозначно улучшилось", – отметил Иванов.

Как сообщалось постепенное введение ответственности за небалансы с 2021 года для производителей электроэнергии из возобновляемых источников предусмотрено принятым Верховной Радой в июле 2020 года законом о снижении "зеленого тарифа" на 7,5-15%.