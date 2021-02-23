Украина начала расследование против импорта ДСП из России и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину древесностружечных плит (ДСП) происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации.

Решение комиссии от 16 февраля 2021 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации, указано в уведомлении, обнародованном в газете "Урядовый курьер" от 20 февраля, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соответствующую жалобу МКМТ получила от ООО "Свиспан Лимитед"(Костополь Ривненской обл.)

Как утверждает заявитель, за период исследования (второе полугодие 2017-го - первое полугодие 2020 гг.) доля демпингового импорта ДСП из Беларуси и РФ превысила половину от общего импорта, при этом по потреблению доля колебалась от 6,8% до 12,29%, в отношении производства - от 5,03% до 11,72%. При этом цены демпингового импорта были существенно ниже уровня цен заявителя за весь период исследования и ниже уровня себестоимости во втором полугодии 2019-го - первом полугодии 2020 гг.

Анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности заявителя за период исследования показал уменьшение объемов продаж, потерю доли рынка при росте потребления на внутреннем рынке, сокращение объемов производства и ухудшение других финансовых показателей.

Рассмотрев жалобу, МКМТ пришла к выводу, что импорт в Украину ДСП из Беларуси и РФ мог осуществляться по демпинговым ценам и уровень демпинговой маржи не может считаться минимальным, а объемы импорта – незначительными. Комиссия также считает, что импорт в Украину ДСП происхождением из этих стран осуществляется в таких объемах и на таких условиях, что может причинять вред национальному товаропроизводителю.

Расследование касается ДСП из древесины, за исключением плит ДСП, покрытых декоративной слоистой пластмассой, которые классифицируются согласно УКТВЭД по кодам 4410 10 11 10 00, 4410 11 30 00 та 4410 11 90 00.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономики. Регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

По данным Госстата, в июле-декабре 2020 года импорт в Украину ДСП по коду 4410 11 из Беларуси составил 20,76 тыс. т на $5,08 млн, тогда как экспорт в эту страну – 1,69 тыс. т на $0,66 млн; импорт из РФ составил 11,3 тыс. т на $4,03 млн при отсутствии экспорта.

В целом Украина во втором полугодии 2020 года импортировала товаров по этому коду на $23,5 млн, экспортировала на $32,9 млн.

Компания "Свиспан Лимитед" – один из лидеров производства мебельных плит в Украине, специализируется на выпуске шлифованных и ламинированных ДСП собственной торговой марки "Swisspan by Sorbes". Компания основана в 2003 году швейцарской группой Sorbes AG и, помимо "Свиспан Лимитед" владеет "ЛК Интерплит Надвирна" в Ивано-Франковской области, а также заводом в Эстонии "Репо Вабрикуд".

ООО "Свиспан Лимитед" в 2019 году сократило выручку на 15% по сравнению с 2018 годом – до 2,076 млрд грн, чистую прибыль в 7,2 раза – до 43,04 млн грн.