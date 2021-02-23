БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1635 відвідувачів онлайн
Новини Корпоративні відносини
546 0
Порошенко (1781) Roshen (164) докапіталізація (213)

Киевская фабрика Roshen увеличит капитал на миллиард

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Киевская фабрика Roshen увеличит капитал на миллиард

ЧАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" планирует увеличить размер уставного капитала на 1 млрд грн, или в три раза – до 1,51 млрд грн за счет размещения дополнительных акций.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров 11 марта, передает Интерфакс-Украина.

В частности, будет рассмотрен вопрос дополнительной эмиссии 4 млрд штук простых именных дополнительных акций общества существующего номинала 0,25 грн и общей номинальной стоимостью 1 млрд грн (без осуществления публичного предложения).

После увеличения уставный капитал "Киевской кондитерской фабрики "Рошен" составит 1,51 млрд грн.

Читайте также: Roshen Порошенко купил Дворец культуры имени Королева в Киеве за 66 млн

Как сообщалось, "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" в 2019 году снизила чистую прибыль на 25,1% по сравнению с 2018 годом – до 8,33 млн грн.

Бенефициарным владельцем фабрики с ноября 2019 года указан Алексей Порошенко, сын пятого президента Петра Порошенко, значившегося конечным владельцем предприятия ранее.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Киевская обл.), Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производство Липецкой фабрики (РФ) остановлено с 1 апреля 2017 года.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 