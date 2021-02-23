Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

Верховная Рада внесла предложенные президентом Владимиром Зеленским поправки в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №4531 с предложениями президента проголосовали 267 народных депутатов.

Инициированными предложениями президента предложено исключить из закона положения, ограничивающие полномочия исполняющих обязанности министра.

В предложениях президента необходимость отмены этих положений мотивируется тем, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра "неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что это позволит продолжить практику назначать и.о. министров в обход парламента.

"Исключение этих ограничений (а именно к этому сводится суть предложений) будет предоставлять исполнительной власти возможность предлагать для назначения на должности министров лиц, не имеющих поддержки законодательного органа, а в случае их не назначения парламентом – назначать таких лиц без решения парламента "исполняющими обязанности министра", которые будут иметь все полномочия назначенного парламентом министра. Таким образом создаются условия для фактического игнорирования конституционных полномочий Верховной Рады", – объясняют эксперты парламента.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский применил право вето к закону о возобновлении конкурсов на высшие должности государственной службы из-за поправки, ограничивающей полномочия и.о. министров.

Как пояснили в президентской фракции "Слуга народа", речь в первую очередь идет об ограничении полномочий временного главы Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на этой должности.