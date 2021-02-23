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Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

Новини БізнесЦензор Влада

Рада отменила ограничение полномочий и.о. министра по требованию Зеленского

Верховная Рада внесла предложенные президентом Владимиром Зеленским поправки в закон о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы.

Как передает БизнесЦензор, за принятия соответствующего законопроекта №4531 с предложениями президента проголосовали 267 народных депутатов.

Инициированными предложениями президента предложено исключить из закона положения, ограничивающие полномочия исполняющих обязанности министра.

В предложениях президента необходимость отмены этих положений мотивируется тем, что непринятие Верховной Радой в течение длительного времени решения о назначении министра "неизбежно приведет к параличу деятельности соответствующего центрального органа исполнительной власти".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что это позволит продолжить практику назначать и.о. министров в обход парламента.

"Исключение этих ограничений (а именно к этому сводится суть предложений) будет предоставлять исполнительной власти возможность предлагать для назначения на должности министров лиц, не имеющих поддержки законодательного органа, а в случае их не назначения парламентом – назначать таких лиц без решения парламента "исполняющими обязанности министра", которые будут иметь все полномочия назначенного парламентом министра. Таким образом создаются условия для фактического игнорирования конституционных полномочий Верховной Рады", – объясняют эксперты парламента.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский применил право вето к закону о возобновлении конкурсов на высшие должности государственной службы из-за поправки, ограничивающей полномочия и.о. министров.

Как пояснили в президентской фракции "Слуга народа", речь в первую очередь идет об ограничении полномочий временного главы Минэнерго Юрие Витренко, которого Рада дважды отказалась утвердить на этой должности.

Автор: Михайло Орлюк
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Так страной правит не Презилент, а олигархическая няня, чего тогда пусть, министром без ограничений прав, а только обязаностей будет ВО без согласования с ВР, полная приватизация государства.
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23.02.2021 13:34 Відповісти
В мене вже о#уєватор зламався від цієї клоунади, цирк на дроті бл&дь
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23.02.2021 14:42 Відповісти
Вы хотите сказать, что большинством голосов депутаты согласились с тем, что шмыгали и ермаки теперь будут вертеть их мнение на любой части тела?!
Законодательный орган добровольно соглашается с тем, что его мнение будет ничтожным при назначении министров...
В этом есть хоть какая-то логика?!
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23.02.2021 17:16 Відповісти
Все логично, если подходить к тому, что во власти враги Украины.
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24.02.2021 09:42 Відповісти
исходить из того*
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24.02.2021 09:43 Відповісти
Так зачем тогда Верховна рада? Зеленский поназначает всех и.о- хоть до конца его каденции могут рулить с правами как у министров. И рада в отставку не отправит.... Раду можно распускать.
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23.02.2021 18:40 Відповісти
Ну всё,ждите повышения тарифов от Витренко.
Вот запись прослушки Витренко,где он говорит о своих планах.
https://www.youtube.com/watch?v=ecUG3toW_Ec&t=2s
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23.02.2021 21:23 Відповісти
Охренеть, парламент добровольно соглашается с тем, что его мнение при назначении министров вообще не имеет значение? Теперь все правительство может иметь приставку и.о. и дерибанить страну как им угодно, а выпускников трускавецкой академии теперь можно официально посылать на куй?
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24.02.2021 02:25 Відповісти
дебилы млять дали булаву ...ДАРАСУ!
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24.02.2021 06:21 Відповісти
 
 