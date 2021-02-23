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Криклий пообещал господдержку для строительства скоростных электрозарядных станций

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Криклий пообещал господдержку для строительства скоростных электрозарядных станций

Украина реализует господдержку развития сети скоростных электрозарядных станций на основных автодорогах из столицы во Львов, Одессу и Днепр.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Мы делаем специальную государственную программу поддержки, которая позволит предусмотреть и построить скоростные электрозарядные станции на наиболее популярных маршрутах: Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр. Мы предоставим возможность развивать электромобильность", - сказал он.

По представленным министром данным, в Украине сейчас 11 операторов зарядных станций, из которых три оператора имеют собственное производство станций переменного и постоянного тока.

В Мининфраструктуры считают, что поскольку спрос на электротранспорт в Украине постоянно растет, важно увеличить количество "скоростных" зарядных станций постоянного тока.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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