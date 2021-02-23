Фонд госимущества выставил на продажу Мышковицкий спиртзавод за 7 миллионов

Фонд государственного имущества (ФГИ) планирует продать принадлежащий ГП "Укрспирт" Мышковицкий спиртзавод (Тернопольская обл.) на аукционе 12 марта со стартовой ценой 7,29 млн грн.

Об этом сообщили в региональном отделении ФГИ Украины по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, передает Интерфакс-Украина.

ФГИ уточнил, что производственные мощности предприятия расположены в с. Мышковичи Тернопольского района и пгт Дружба Теребовлянского района (оба - Тернопольская обл.). Общая площадь земельных участков составляет 13,85 га при общей площади зданий и сооружений спиртзавода в 12,32 тыс. кв. м.

Региональное отделение Фонда сообщило, что выставленный на продажу актив насчитывает 511 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие. По данным ведомства, предприятие имеет все необходимые коммуникации: водоснабжение, электроснабжение, канализацию и подъездные пути, а имеющееся технологическое оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

Региональное отделение Фонда уточнило, что в декабре 2020 года состоялась приватизация отдельного имущества Мышковицкого спиртзавода в пгт Дружба, где находилась база материально-техничного снабжения предприятия. По результатам аукциона цена актива выросла более чем в 10 раз до 12,82 млн грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Как сообщалось, ФГИ объявил в феврале аукцион по приватизации Вишняковского спиртзавода (Полтавская обл.) по стартовой цене 21,17 млн грн, который пройдет 4 марта. Фонд также добавил, что 11 марта состоится аукцион по продаже Дубовязовского спиртзавода (Сумская обл.) по стартовой цене 33,8 млн грн.

Кроме того, Минэкономики передало в ФГИ для приватизации Бучацкий мальтозный завод (Тернопольская обл.), Гайсинский спиртзавод, Тростянецкий спиртзавод и Винницкий ликеро-водочный завод (все три - Винницкая обл.).

По данным главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.