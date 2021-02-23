"Укрзализныця" отремонтирует 100 станций и закупит 100 пассажирских вагонов, – Криклий

"Укрзализныця" в 2021 году отремонтирует 100 железнодорожных станций, займется электрификацией путей и закупкой пассажирских вагонов.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Предусмотрено 4 млрд грн для того, чтобы можно было электрифицировать участки (ж/д колеи - ред.), закупить до 100 пассажирских вагонов, а также обновить 100 ж/д станций", - сказал он.

По словам министра, помимо государственной поддержки также ожидается поддержка ж/д отрасли Украины в 2021 году международными партнерами, в частности в вопросе реализации скоростного ж/д сообщения.

Напомним, южнокорейская компания Hyundai выделит $2 млн грантовых средств на разработку предварительного технико-экономического обоснования (пре-ТЭО) строительства скоростной железнодорожной сети европейского формата (1435 мм).