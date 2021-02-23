Украина и Европейский инвестбанк готовят финансовый договор по модернизации Днепровского каскада

Министерство инфраструктуры Украины начинает готовить финансовый договор с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по вопросам ремонта и модернизации днепровских шлюзов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"В 2021 году по результатам переговоров с ЕИБ и при их поддержке мы начинаем готовить финансовый договор на обновление Днепровского каскада. Украина - морское государство и точно речное государство, и мы должны это доказать, обновив и модернизировав нашу систему шлюзов", - сказал он.

При этом ожидается, что 1 млн тонн грузов, который будет переведен с автодорог на реку, позволит сэкономить 250 млн грн на восстановлении дорог.

По словам Криклия, законодательные рамки для работы внутренних водных путей уже приняты.

"Этот год для нас - подготовительный, когда мы должны принять спецфонд для поддержки и развития нашего Днепровского каскада, чтобы это финансирование не зависело от отдельных статей бюджета, чтобы наполнялся спецфонд и он был защищенной статьей", - подчеркнул министр.