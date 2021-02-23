"Нафтогаз" разрешил "Укртранснафте" взять на хранение участок нефтепродуктопровода окружения Медведчука

НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". Речь идет об участке нефтепродуктопровода, принадлежащего окружению Виктора Медведчука.

Соответствующее решение принято НАК "Нафтогаз" как единственным акционером "Укртранснафты", передает Lb.ua.

При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом, в том числе объектами недвижимости, производственными, технологическими объектами, а также объектами линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Согласие на пользование предоставляется при условии компенсанции расходов "Укртранснафты" за счет государства.

"Дать согласие на осуществление Обществом за рамками финансового плана расходов на содержание арестованного имущества ООО "ПрикарпатЗападтранс", переданного на ответственное хранение, на общую сумму до 200 000 000 грн", - говорится в решении.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Как сообщалось, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против народного депутата Виктора Медведчука, которые рассчитаны на три года.