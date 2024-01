Нацбанк присоединился к международной "Сети озеленения финансовой системы"

Национальный банк Украины (НБУ) стал участником "Сети для озеленения финансовой системы" (Network For Greening The Financial System, NGFS).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

NGFS – это сообщество, которое объединяет центральные банки и наблюдательные органы разных стран мира. Ее цель – обмен опытом и расширение исследований в направлении экологизации (озеленения) финансовой системы.

"Сегодня проблемы сохранения экологии волнуют всех современных финансовых регуляторов. Ввиду значительного влияния финансового рынка на все отрасли государства, центральные банки хотят выступать лидерами во внедрении прогрессивных подходов и на своем уровне способствовать улучшению экологического состояния. Поэтому и Нацбанк определил для себя внедрение регуляторных практик, направленных на значительное уменьшение экологических и социальных рисков для экономической системы, одним из актуальных заданий", – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что участие в заседаниях рабочих групп будет способствовать привлечению внимания к проблемам озеленения финансовой системы, как в рамках институции, так и со стороны других участников финансового рынка.

"Современность требует от нас бережного отношения к окружающей среде и комплексного подхода к внедрению принципов экологической и социальной ответственности в финансовой системе", – отметил начальник управления европейской интеграции и международных программ НБУ Владимир Кучин.

"Сеть для озеленения финансовой системы" была создана в декабре 2017 года как группа центральных банков и органов наблюдения, которые на добровольных началах изъявили желание обмениваться опытом и практиками с целью формирования эффективных систем управления климатическими и экологическими рисками. Сегодня организация насчитывает 87 участников и 13 наблюдателей.

Цель организации – аккумулирование усилий и привлечение общественного внимания к достижению целей Парижского соглашения, а также усиление роли финансовой системы в процессе управления рисками и мобилизации капитала на "зеленые" инвестиции.