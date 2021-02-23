БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1857 відвідувачів онлайн
Новини Соціальна політика
789 0
Німеччина (1676) Луганщина (196) Донецька область (156)

Германия выделит 10 миллионов евро на социальные проекты на востоке Украины

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Германия выделит 10 миллионов евро на социальные проекты на востоке Украины

В ближайшие два года правительство Германии через Немецкий банк развития (KfW) выделит 10 млн евро для реализации проекта "СПІЛЬНО. Социальные услуги для семей в громадах".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Проект был инициирован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 12 пилотных громадах на востоке Украины. Теперь проект будет дополнен новыми направлениями и расширен на ряд новых районов в Донецкой и Луганской областях.

"Проект нацелен на поиск лучших практик предоставления социальных услуг в недавно объединенных громадах, помогая местному управлению реализовывать полномочия, переданные им во время децентрализации", – говорится в сообщении.

"СПІЛЬНО" будет работать над непосредственным развитием соцуслуг в громаде, продвигать ценности инклюзивного образования, улучшать физическую доступность образовательных заведений, способствовать громадской активности молодежи и обеспечивать доступ к чистой и безопасной воде.

"Все это в комплексе будет способствовать общности и благополучию громады", – подчеркнули в ДонОГА.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ДонОГА


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 