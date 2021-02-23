Германия выделит 10 миллионов евро на социальные проекты на востоке Украины

В ближайшие два года правительство Германии через Немецкий банк развития (KfW) выделит 10 млн евро для реализации проекта "СПІЛЬНО. Социальные услуги для семей в громадах".

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Проект был инициирован Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в 12 пилотных громадах на востоке Украины. Теперь проект будет дополнен новыми направлениями и расширен на ряд новых районов в Донецкой и Луганской областях.

"Проект нацелен на поиск лучших практик предоставления социальных услуг в недавно объединенных громадах, помогая местному управлению реализовывать полномочия, переданные им во время децентрализации", – говорится в сообщении.

"СПІЛЬНО" будет работать над непосредственным развитием соцуслуг в громаде, продвигать ценности инклюзивного образования, улучшать физическую доступность образовательных заведений, способствовать громадской активности молодежи и обеспечивать доступ к чистой и безопасной воде.

"Все это в комплексе будет способствовать общности и благополучию громады", – подчеркнули в ДонОГА.