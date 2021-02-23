В Украине за сутки зафиксировали 4 182 случая инфицирования COVID-19

По состоянию на утро 23 февраля в Украине зафиксировали 4 182 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

В частности заболели 252 ребенка и 219 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 1 236 человек, умерло 153 пациента, выздоровело – 4 351. При этом провели 49 600 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской (716), Черновицкой (468), Винницкой (243), Закарпатской (224) областях и в Киеве (454).

За все время пандемии в Украине заболело 1 311 844 человека, выздоровело – 1 151 777, летальных случаев зафиксировали 25 309, было проведено 6 738 144 тестов.

Напомним, днем ранее за сутки выявили 3 206 новых случаев заболевания COVID-19.