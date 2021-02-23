Группа компаний Creatio привлекла $68 млн миноритарных инвестиций

Группа компаний Creatio, производитель платформы low-code для управления процессами и CRM, в состав которой входит Terrasoft, привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления позиций на международном рынке low-code.

Лид-инвестором выступил фонд Volition Capital, который инвестирует в быстрорастущие технологические компании, развивающие бизнес в Северной и Латинской Америке, сообщает отраслевое издание AIN.UA.

Соинвестором выступил инвестфонд Horizon Capital.

Команда, менеджмент и стратегия компании, а также видение продуктов останутся неизменными.

Как уточнили в компании, полученные средства будут направлены на укрепление позиций Creatio на глобальном рынке решений low-code для управления процессами и CRM, в том числе усиление R&D и развитие партнерской экосистемы в 110 странах мира.

Технологии Creatio помогают крупным и средним компаниям оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. В основе лежит платформа low-code, которая предоставляет пользовательские инструменты для автоматизации процессов и настройки программных решений без навыков программирования.

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Terrasoft – производитель low-code-платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Входит в группу компаний Creatio, штат которой насчитывает более 600 сотрудников, а клиенты и партнеры представлены в 110 странах мира.

Volition Capital – инвестиционная компания, которая управляет активами на сумму более $1,1 млрд и работает на рынке Северной Америки. Volition преимущественно инвестирует в быстрорастущие технологические компании и отдает предпочтение тем, кто продемонстрировал быструю динамику роста.

Horizon Capital – ведущая инвестиционная компания в Центральной и Восточной Европе, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами более $850 млн.