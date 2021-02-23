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Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке

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Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке

Министерство энергетики работает над вопросом введения одной платежной квитанции на оплату потребленного газа и услуги по его распределению.

Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределения не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", – написал Витренко.

Он добавил, что Минэнерго также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также совершенствование работы оптового рынка, в частности, по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.

"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – добавил Витренко.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Топ коментарі
+19
Два роки - дві реформи! Спочатку розділили. Ура! Тепер обєднують... Наступна рехворма буде розділення сплати за газ та постачання газу. А потім знову обєднання і так весь термін Сцикливого презедентства. Клоун покаже клас у реформуванні!
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23.02.2021 10:29
+17
Прросто п...ц. Одна платежка - "дАсягнення" камуняцкага выпердыша. Премию не забудь забрать мудак. Вместе с рыжым чмом.
Паскуда, а тебе известно что по городам и селам ВСЮ магистраль построили за 100% средств абонентов. По факту облгазы ни копейки не вложили. Только крали в три рыла, обманиывали. Например однорукий газовый хер собрал бабло с СОТЕН квартир и домов, построили магистрали (трубы, уголки, краска, закопать, откопать, работы.....) затем за это же заплатили в кассу, затем за "точку" налом. За день неспешно 2 рыла зарабатывали 600-700 баксов. Потом этот же однорукий хер получил бабос от тех кто не платил ни цента. Вот такое вот кидалово.
В догонку целая 1/3 области, ОБЛАСТИ вашу рыжую мать платила в льготный период вместо 3,5 по 7 грн. Было такое твари? А ведь это мошеничество в особо крупных размерах. За такое в совке расстреливали с конфискацией. В Китае ваших газовых менеджеров давно бы расстреляли или повесили.
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23.02.2021 10:07
+8
Нафіга одна платіжка? Що це змінює?
Навпаки, треба щоб люди розуміли, що ті хто доставляє і, ті хто продає газ різні контори.
Відв"язуватися треба від облгазів
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23.02.2021 11:57
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Прросто п...ц. Одна платежка - "дАсягнення" камуняцкага выпердыша. Премию не забудь забрать мудак. Вместе с рыжым чмом.
Паскуда, а тебе известно что по городам и селам ВСЮ магистраль построили за 100% средств абонентов. По факту облгазы ни копейки не вложили. Только крали в три рыла, обманиывали. Например однорукий газовый хер собрал бабло с СОТЕН квартир и домов, построили магистрали (трубы, уголки, краска, закопать, откопать, работы.....) затем за это же заплатили в кассу, затем за "точку" налом. За день неспешно 2 рыла зарабатывали 600-700 баксов. Потом этот же однорукий хер получил бабос от тех кто не платил ни цента. Вот такое вот кидалово.
В догонку целая 1/3 области, ОБЛАСТИ вашу рыжую мать платила в льготный период вместо 3,5 по 7 грн. Было такое твари? А ведь это мошеничество в особо крупных размерах. За такое в совке расстреливали с конфискацией. В Китае ваших газовых менеджеров давно бы расстреляли или повесили.
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23.02.2021 10:07 Відповісти
Урьяяяя!
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23.02.2021 10:19 Відповісти
Чмо.верни в бюджет 170 лямов...потом гавкай...
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23.02.2021 10:21 Відповісти
Неужели)))
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23.02.2021 10:23 Відповісти
Два роки - дві реформи! Спочатку розділили. Ура! Тепер обєднують... Наступна рехворма буде розділення сплати за газ та постачання газу. А потім знову обєднання і так весь термін Сцикливого презедентства. Клоун покаже клас у реформуванні!
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23.02.2021 10:29 Відповісти
Платежка одна - сумма в два раза больше. Чем вам не реформа? Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке - Цензор.НЕТ 5492
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23.02.2021 14:46 Відповісти
Элементарные вещи, тем более весь учет ведется через платформу УкрТрансГаза, а преподносится как величайшее решение всех времен и народов...
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23.02.2021 10:40 Відповісти
транспортировка, вроде, константа, а поставщика самого газа можно выбирать? будет одна платежка от двух продавцов?
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23.02.2021 10:44 Відповісти
уже не константа, с 1 января в доставку включен коэффициент, который раньше был включен в платежку за газ.
Тоже интересно как они одну платежку от двух продавцов объединят.
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23.02.2021 17:49 Відповісти
Хлопець дуже хоче впасти в крісло міністра. Запитання до прим*ера: НАХРЕНА ви цього талановстого крадія уже в трете намагаетеся посадити в крісло міністра?
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23.02.2021 11:15 Відповісти
Нафіга одна платіжка? Що це змінює?
Навпаки, треба щоб люди розуміли, що ті хто доставляє і, ті хто продає газ різні контори.
Відв"язуватися треба від облгазів
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23.02.2021 11:57 Відповісти
Зеизбиратели, убирайте их оттуда
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23.02.2021 12:25 Відповісти
не верю! ))))
от это удача! ))))
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23.02.2021 13:14 Відповісти
А как же рынок газа? Как покупать у другого поставщика. Очередная подготовка обдирать людей!!!
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23.02.2021 13:19 Відповісти
спокойно покупать
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23.02.2021 17:50 Відповісти
Спасибо, барин Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке - Цензор.НЕТ 7555

Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке - Цензор.НЕТ 8253
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23.02.2021 13:29 Відповісти
нюхачи при власти!
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23.02.2021 13:48 Відповісти
Цікаво спостерігати як людина копитом б'є.
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23.02.2021 13:49 Відповісти
Нужно ещё ввести налог за транспортировку електричества,так как оно же не само попадает в лом,а по проводам,воды само собой,также транспортировку воздуха,которым дышем,его тоже обеспечивает государство!
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23.02.2021 14:10 Відповісти
Чукча приходит в магазин покупать холодильник
Его спрашивают "Зачем тебе на Чукотке холодильник у вас и так холодно?"
Чукча в ответ:"Э! На улице -40, в юрте -20, в холодильнике -5, чукча не дурак, чукча греться будет!"
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23.02.2021 14:19 Відповісти
говноклован включил гавнитафон, лохи балдеют
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23.02.2021 14:36 Відповісти
Як воно прагне у владу! Вчора у Савіка "призначте мене міністром! я зроблю Нафтогаз прибутковим, я зроблю сами низки тарифи, я відокремлю енергосистему України від рашки та белашки, я розбудую атомну енергетику, я,я,я,я,. Син божевільної мати зачатий в п'яному вигляді. Обличчя та погляд імбецила. Попка! Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке - Цензор.НЕТ 9329
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23.02.2021 15:16 Відповісти
Это конгенниально! Он сам до этого додумался, или кто то ему подсказал?
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23.02.2021 17:33 Відповісти
Яка ти скотина щедра! Якби викинув транспортування, зменшив у два рази ціну на газ, привів до відповідності зарплати, хоч це фантастика, то міг би ще щось говорити, мразь.
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23.02.2021 17:58 Відповісти
 
 