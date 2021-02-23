Витренко анонсировал объединение счетов за газ и его доставку в одной платежке
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Министерство энергетики работает над вопросом введения одной платежной квитанции на оплату потребленного газа и услуги по его распределению.
Об этом и.о. министра Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Из конкретных вещей, над которыми мы сейчас работаем в ответ на запрос многих потребителей, – это переход на одну платежку за газ и распределение, при этом чтобы тариф на распределения не был в одних регионах выше тарифов в других регионах", – написал Витренко.
Он добавил, что Минэнерго также рассматривает возможность введения ограничений наценки монополистов на розничном и оптовом энергетических рынках, а также совершенствование работы оптового рынка, в частности, по объемам, которые должны выставлять на рынок государственные компании.
"Мы также предлагаем изменить принципы формирования тарифов, чтобы потребители были уверены, что на них не перекладывают неэффективность работы операторов сетей и чтоб деньги не изымались, а вкладывались в повышение качества и надежности поставок газа, тепла, электроэнергии", – добавил Витренко.
Будь ласка, зачекайте...
Паскуда, а тебе известно что по городам и селам ВСЮ магистраль построили за 100% средств абонентов. По факту облгазы ни копейки не вложили. Только крали в три рыла, обманиывали. Например однорукий газовый хер собрал бабло с СОТЕН квартир и домов, построили магистрали (трубы, уголки, краска, закопать, откопать, работы.....) затем за это же заплатили в кассу, затем за "точку" налом. За день неспешно 2 рыла зарабатывали 600-700 баксов. Потом этот же однорукий хер получил бабос от тех кто не платил ни цента. Вот такое вот кидалово.
В догонку целая 1/3 области, ОБЛАСТИ вашу рыжую мать платила в льготный период вместо 3,5 по 7 грн. Было такое твари? А ведь это мошеничество в особо крупных размерах. За такое в совке расстреливали с конфискацией. В Китае ваших газовых менеджеров давно бы расстреляли или повесили.
Тоже интересно как они одну платежку от двух продавцов объединят.
Навпаки, треба щоб люди розуміли, що ті хто доставляє і, ті хто продає газ різні контори.
Відв"язуватися треба від облгазів
от это удача! ))))
Его спрашивают "Зачем тебе на Чукотке холодильник у вас и так холодно?"
Чукча в ответ:"Э! На улице -40, в юрте -20, в холодильнике -5, чукча не дурак, чукча греться будет!"