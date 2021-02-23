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Зеленский подписал закон о снижении НДС на сырье для агрохолдингов

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Зеленский подписал закон о снижении НДС на сырье для агрохолдингов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепицы или рапса, подсолнечника и других масличных культур.

"Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль и повышение конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства. Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соответствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способствовать детенизации в сфере аграрного производства", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 17 декабря 2020 года.

Подробнее о выгодоприобретателях и последствиях принятия закона читайте в материале БизнесЦензор: До чого призведе чергова аграрна пільга – зниження ПДВ до 14%

Автор: Михайло Орлюк
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я правильно понимаю, что речь идет об ндс на импортируемый товар?
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23.02.2021 09:50 Відповісти
Вот-вот!
" по операциям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов сельскохозяйственной продукции" что сие значит?
По поставке "в" или "из" Украины?
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23.02.2021 10:27 Відповісти
И в и из два в одном http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69140
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23.02.2021 20:18 Відповісти
Так теперь еда подешевеет?
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23.02.2021 23:30 Відповісти
Нет в точности на оборот просто определенная кучка "самых бедных" будет больше на десяток другой лярдов в год в закрома паковать.
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24.02.2021 00:04 Відповісти
Это просто какой-то шедевр зебилизма - СНИЖАТЬ НАЛОГ НА ИМПОРТ якобы для того, чтобы поддержать отечественного производителя. Похоже пархатые маланские оккупанты решили ,что мало уничтожить промышленность, нужно еще и сельское хозяйство угробить, чтобы проклятые украинские гои не смогли ни как выжить в пока еще своей стране.
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24.02.2021 02:32 Відповісти
 
 