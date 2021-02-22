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"Укравтодор" может достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве, так же как достраивает мост в Запорожье.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы уже предварительно оценивали этот проект. Это должно быть политическое решение, как и в случае с запорожским мостом. После передачи нам Подольско-Воскресенского моста сможем завершить столичный долгострой за полтора года", - сказал Кубраков, передает Интерфакс-Украина.

Из проектов, которые "Укравтодор планирует" реализовать в столице за 1,5-2 года, Кубраков назвал Дарницкий мост.

"Мы достроим все съезды (с моста) совместно с "Укрзализныцей", - добавил он.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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автодор это жулики и дармоеды! не давайте им воскресенский мост епта!
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22.02.2021 19:40 Відповісти
Онур достроит, Автодор может только подметать. Вместе с Педаликом.
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23.02.2021 09:48 Відповісти
Может лучше турки напрямую, а не через "автодор"?
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23.02.2021 10:29 Відповісти
 
 