"Укравтодор" может достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве

"Укравтодор" готов достроить Подольско-Воскресенский мост в Киеве, так же как достраивает мост в Запорожье.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы уже предварительно оценивали этот проект. Это должно быть политическое решение, как и в случае с запорожским мостом. После передачи нам Подольско-Воскресенского моста сможем завершить столичный долгострой за полтора года", - сказал Кубраков, передает Интерфакс-Украина.

Из проектов, которые "Укравтодор планирует" реализовать в столице за 1,5-2 года, Кубраков назвал Дарницкий мост.

"Мы достроим все съезды (с моста) совместно с "Укрзализныцей", - добавил он.