СБУ объяснила введение санкций против владельца сети "Спортмастер"

Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", введены на основании информации о работе сети в оккупированном Крыму.

Как сообщили, в пресс-центре Службы безопасности Украины, об этом факте спецслужба сообщала Министерству иностранных дел еще летом прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму. Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в СБУ.

В ведомстве отмечаетили, что Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, но они остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Как сообщалось, Sportmaster Operations Pte. Ltd., которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", включена в санкционный список по решению СНБО, введенным в силу указом президента от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В свою очередь в компании "Спортмастер Украина" назвали безосновательным включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список, заявив, что магазины сети продолжают работу в Украине.

В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании.

Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% – до 2,32 млрд грн, чистая прибыль – на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.