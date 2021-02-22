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СБУ объяснила введение санкций против владельца сети "Спортмастер"

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СБУ объяснила введение санкций против владельца сети

Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (Сингапур), которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", введены на основании информации о работе сети в оккупированном Крыму.

Как сообщили, в пресс-центре Службы безопасности Украины, об этом факте спецслужба сообщала Министерству иностранных дел еще летом прошлого года, передает Интерфакс-Украина.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd. (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму. Введению санкций предшествовало письмо СБУ в адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – подчеркнули в СБУ.

В ведомстве отмечаетили, что Министерство иностранных дел Украины "неоднократно обращалось с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, но они остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Как сообщалось, Sportmaster Operations Pte. Ltd., которой напрямую принадлежит ООО "Спортмастер-Украина", включена в санкционный список по решению СНБО, введенным в силу указом президента от 19 февраля 2021 года.

Согласно ему, на три года в отношении сингапурской Sportmaster Operations вводится полный запрет торговых операций, транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет ввоза ее продукции непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств и применяются санкции по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины.

В свою очередь в компании "Спортмастер Украина" назвали безосновательным включение Sportmaster Operation Pte.Ltd в санкционный список, заявив, что магазины сети продолжают работу в Украине.

В госреестре бенефициарами "Спортмастер-Украина" с долями 30,79% указаны братья Николай и Владимир Фартушняк, еще такую же долю контролирует их партнер Александр Михальский. У всех у них в госреестре указано гражданство Мальты и адрес проживания в Швейцарии.

В целом сеть "Спортмастер" представлена почти 500 магазинами в России, Украине, Беларуси, Казахстане и пыталась выйти на рынок Китая, а во второй половине 2019 года объявила о покупке крупных торговых сетей спорттоваров в Польше и Дании.

Компания, по ее данным, входит в Топ-10 мировых спортивных ритейлеров и является крупнейшей в Восточной Европе.

Выручка "Спортмастер-Украина" в 2019 году выросла на 13% – до 2,32 млрд грн, чистая прибыль – на 5,7%, до 0,37 млрд грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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До одного места такие санкции. Введены они против Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая находится в Сингапуре. В Украине же работает ее дочка - "Топ Спортмастер Украина". Поэтому санкции касаются только материнской компании. Сеть магазинов "Спортмастер" может и дальше законно работать в Украине. Единственное ограничение - доходы, полученные от реализации товаров на украинском рынке, нельзя будет вывести за границу.
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23.02.2021 11:10 Відповісти
Якщо знищити цю москальську торгівлю в Україні, то з АРК ми вже точно її не приберемо.
Нехай "осознаєт", порахує збитки, поплаче та стане на шлях випралення.
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23.02.2021 13:08 Відповісти
А яка кримінальна морда у власника Спортмастера в Україні:

СБУ объяснила введение санкций против владельца сети "Спортмастер" - Цензор.НЕТ 8036
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23.02.2021 13:25 Відповісти
Звати його, до речі, Микола Фратушняк.
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23.02.2021 13:25 Відповісти
- Наша цель - разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них - фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства.- Х/ф "Горячие головы".
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23.02.2021 17:18 Відповісти
 
 