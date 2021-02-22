Бизнес раскритиковал новую методику расчета средней зарплаты сотрудников, – ЕБА

Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабинет министров отказаться от усложнения расчета средней заработной платы сотрудникам, как это предполагает обнародованное Министерством экономики разъяснение обновленного порядка начисления зарплаты.

Об этом говорится в сообщении ЕБА.

"Принятый документ изменил именно формулу расчета средней зарплаты. По сообщениям компаний-членов ЕБА, данная формула стала значительно сложнее для бухгалтерии, и компании оказались к этому не готовы", – сказано в сообщении.

Ассоциация напомнила, что указанный показатель используется для расчета оплаты отпускных, больничных, командировочных.

"Так, для понимания того, что именно было изменено, например, если работник уходит в отпуск с 1 июня, согласно действующему законодательству, за три рабочих дня до его начала ему должны начислить отпускные. В то же время, если компания выплачивает бонусы своим работникам, например, каждые полгода, то сумма отпускных должна быть перечислена и разница – доплачена", – указывает ЕБА.

Старая формула не предусматривала пересмотр суммы отпускных – их размер определялся на момент ухода в отпуск, а не через полгода после. А начисленные бонусы учитывались при расчете последующих отпусков, таким образом сотрудник ничего не терял, пояснили в ЕБА.

"Такая ситуация создает трудности для бизнеса в вопросах администрирования, ведь в компаниях, где работают десятки тысяч работников, ежемесячной корректировки требует около 3-4 тысяч выплат. Кроме того, в такой ситуации бизнесу невозможно рассчитать фонд заработной платы в год, ведь неизвестна сумма перерасчета (например, результативность работников и сумма бонусов)", – указали эксперты ассоциации.

В связи с этим ЕБА обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вернуть старую формулу расчета.