Минкульт вернул на доработку историко-архитектурный план Киева

Один из основных разделов Генерального плана столицы – историко-архитектурный опорный план – в настоящее время находится в столичной городской госадминистрации на финальной доработке.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Он был у нас, мы его вернули на доработку. Надеемся, в самое ближайшее время, получить его. Мы видим взаимную заинтересованность в завершении этого процесса", – сообщил Ткаченко.

По его словам, аналогичная ситуация с градостроительной документацией Львова.

"У нас налажен хороший диалог с местными властями, особенно, по законопроекту по наследию", – отметил министр.

Согласно закону "О регулировании градостроительной деятельности", для населенных пунктов, занесенных в Список исторических населенных мест Украины, в пределах определенных исторических ареалов в составе генерального плана населенного пункта определяются режимы регулирования застройки и разрабатывается историко-архитектурный опорный план, в котором указывается информация об объектах культурного наследия.