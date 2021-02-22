Кабмин принял решение о повышении пенсий на 11% с марта
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Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 22 февраля, принял постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", предусматривающее проведение индексации пенсий с 1 марта.
Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, увеличение размера пенсий составит 11%.
В министерстве напомнили, что этот показатель соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три предыдущих календарных года, предшествующих году.
"В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся для 8 млн человек. Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", – отмечается в сообщении.
Кроме того, постановлением повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим продолжительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
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Как сообщалось, в 2020 году Кабмин принял решение провести ежегодную индексацию пенсий на 11% в мае. По данным Минсоцполитки, пенсии около 7 млн пенсионеров были повышены на среднюю сумму около 260 грн в месяц.
Кроме того, с апреля была установлена ежемесячная выплата в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсионной выплаты не превышает 9 205 грн.
При этом изначально Кабмин предлагал перенести индексацию пенсий в 2020 году на осень.
Предыдущая индексация пенсий была проведена в марте 2019 года и коснулась выплат для почти 9 млн украинцев, минимальный размер увеличения пенсии составил 100 грн. Пенсии не пересчитывались тем категориям людей, которые получают пенсии по специальному законодательству.
Согласно законодательству, для индексации пенсий ежегодно показатель средней заработной платы, применяемой для перерасчета пенсий, увеличивается на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы, за предыдущий год.
Будь ласка, зачекайте...
В ссср в 1980х мінімальна пенсія була 32 рубля. Її отримувало 25% населення. "отечественные сапоги с искусственным мехом стоили 80 рублей, пальто женское - 111 рублей". За долар конфіскація майна, но офіційний курс 0,65 а реальний около 5.
А ще нагадаю що в 1996 мінімальна пенсія була 20$.
В 2006 була 60$.
В один час коли країна жила в борг і не виконувала зобов'язання та ще й просирала звр - пенсія правда була піднялась аж до 110$. Наркомани під дозою коли з хати все виносять теж прекрасно себе почувають.
Но це закінчилось тим що прийшлось віддавати борги, вмирати, та пенсія впала аж до 40$. Бачите паралель з наркоманами?
Так ось зараз в Україні около 16% отримують мінімальну пенсію на рівні як була до життя в наркоманській ейфорії овоча. Но тепер ще є субсидія яка може покривати тарифи. Звичайно до влади попав ще один популіст типу овоча, но поки що все ще не так смертельно як був зробив овоч.
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню ЗЕжмотили-пусть берет на венок родителям...
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет. Не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Вы мне отказали во всем, просто в существовании…, после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме проклятий к вам у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.Проклинаю вас твари....
Всё дело в таких статьях.
ПОВЫШАЕТСЯ НЕ ПЕНСИЯ НА 11%, А ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ЗАРОБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ ЗА ПЕНСИЕЙ, ТО ЕСТЬ ОДНА ИЩ СОСТАВЛЯЮЩИХ ФОРМУЛЫ РАСЧЁТА ПЕНСИИ.