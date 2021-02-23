"Укргазбанк" заказал рекламу на телеканале Медведчука

ПАО АБ "Укргазбанк" 2 февраля заключило соглашение с ООО "Кит Медиа" о предоставлении рекламных услуг на 12 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно договору, на 2021 год заказали размещение информационных и рекламных материалов в средствах массовой информации: на радио и телевидении и в прессе и интернет-изданиях.

При этом условия договора предусматривают предоставление услуг по заявкам заказчика, поэтому наличие определенного СМИ в списке не означает, что на нем уже разместили и оплатили рекламу.

Среди всех 49 общенациональных и местных телеканалов самым дорогим оказалось размещение на "СТБ" в рабочие дни с 7:00 до 10:00 и на "ICTV" в рабочие дни с 18:00 до 24:00 и в выходные дни в 9:00 до 01:00 – по 3825 грн за секунду. Эти два телеканала принадлежат Виктору Пинчуку.

Также договором было предусмотрено размещение рекламы по 288 грн за секунду на телеканале "112", который в тот же день 2 февраля попал под санкции СНБО вместе с каналами "Zik" и "NewsOne". Эти три телеканала оформлены на нардепа Тараса Козака, в отношении которого также были введены санкции. Козак – ближайший соратник и бизнес-партнер семьи нардепа Виктора Медведчука, кума Владимира Путина.

Среди всех 178 интернет-изданий самым дорогим является размещение в "Обозревателе" – 121 тыс. грн, "Украинском капитале" – 83 тыс. грн и "Форбсе" – 86 тыс. грн за статью.

Сайты каналов Козака также в списке интернет-СМИ для размещения: "112" с ценой 37 тыс. грн и "Zik" с ценой 31 тыс. грн за статью. Кроме того, реклама на сайте "Страна" обойдется в 14 тыс. грн за статью.

Среди всех 159 печатных изданий самым дорогим является размещение в "Форбс Украина". Так, одна полоса на 4 странице обложки здесь стоит 400 тыс. грн, на 3 странице обложки – 245 тыс. грн, на 2 странице обложки – 285 тыс. грн, а внутри – 166 тыс. грн.

Среди всех 17 радиостанций самым дорогим оказалось размещение в период с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 20:00 на "Хит ФМ" – 362 грн за секунду и на "Люкс ФМ" – 297 грн за секунду.

Первое радио входит в холдинг "ТАВР Медиа", основанный Николаем Баграевым, а второе – в холдинг ТРК "Люкс" Екатерины Кот-Садовой, жены мэра Львова Андрея Садового.

По данным сайта банка, конкурентом на тендере было столичное ООО "Рекламное агентство "Баинг Пресс", учредителями которого указаны директор Михаил Беца и Наталья Беца из Киева.

Столичное рекламное агентство "Кит Медиа" принадлежит Галине Решетняк, а директором является Снежана Сероглазая. Всего с 2020 года оно получило три подрядов на 19,52 млн грн, из которых два на 19,5 млн грн – у "Укргазбанка", а один на 15 тыс. грн – у ООО "Энера Чернигов".