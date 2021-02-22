Комиссия по азартным играм выдала лицензии на установку игровых автоматов в 7 гостиницах

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу ООО "Гранд менеджмент" и ООО "Интерн" лицензий на проведение азартных игр в залах игровых автоматов или организацию букмекерской деятельности в помещениях гостиничного комплекса "Русь" (Premier Hotel Rus) и гостиницы "Опера" в Киеве соответственно.

Ранее комиссия согласовала выдачу лицензий ООО "Силуэт-БЦ" (гостиница "Сити Парк Отель", Белая Церковь), ЧАО "Отель Харьков", ООО ПКФ "Сигма-3" (отель "Франция", Винница), ООО "Отель Львов", ООО "Скарб" (гостиница "Украина", Ривне), ООО "Хотел Проперти" (гостиничный комплекс "Лыбидь", Киев), ООО "Гагарин Групп" (гостиница "Гагарин", Одесса), передает Интерфакс-Украина.

Комиссия также подтвердила соответствие помещений для создания залов игровых автоматов

В частности, решением Комиссии от 19 февраля разрешена организация и проведение азартных игр разрешены на первом этаже гостиницы Fairmont Grand Hotel по ул.Набережно-Крещатицкой, 1, в помещениях общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

Ранее "Гранд менеджмент" получила отказ в согласовании помещений из-за подачи неполного пакета документов.

Решением от 15 февраля Комиссия также подтвердила соответствие помещений площадью 621 кв. м на втором и третьем этаже гостиницы "Опера" по ул. Богдана Хмельницкого, 53 в Киеве для организации и проведения азартных игр.

В то же время, отказы в согласовании помещений для размещения игорных зон получили ООО "Гостиничный комплекс "Парус" (Николаев), ООО "Атриум Дельта" (отель "Дружба", Кривой Рог), ЧАО "Гостиничный комплекс "Братислава" (Киев).