Евросоюз пересмотрел список проблемных офшоров

Европейский союз 22 февраля скорректировал свой список офшоров.

"Совет (ЕС) принял решение о пересмотре списка юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС в целях налогообложения, решив добавить Доминику (не путать с Доминиканской Республикой) в список юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС, и исключить Барбадос из этого списка", - говорится в пресс-релизе о принятом решении, передает Интерфакс-Украина.

Список юрисдикций ЕС, не сотрудничающих с его налоговыми органами, был составлен в декабре 2017 года. Он стал частью внешней стратегии ЕС в области налогообложения и служит усилиям по продвижению во всем мире добросовестного налогового управления.

Работа над списком - динамичный процесс, с 2020 года он обновляется дважды в год.

В него включены юрисдикции, которые либо не участвовали в конструктивном диалоге с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполнили обязательства по реформам, необходимым для соблюдения объективных критериев добросовестного налогового управления. Эти критерии налоговой прозрачности, справедливого налогообложения и соблюдения международных стандартов, направленных против искажения налоговой базы и перемещения прибыли.

Изменения в списке учитывают рейтинги, недавно опубликованные Глобальным форумом ОЭСР по прозрачности и обмену информацией касательно обмена информацией по запросу. ЕС требует, чтобы юрисдикции как минимум "в значительной степени соответствовали" этому международному стандарту.

После обновления за февраль 2021 года в списке "не сотрудничающих" числятся 12 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Доминика, Фиджи, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату.

В другой список ("О состоянии дел") включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению. В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Они касаются Марокко, Намибии, Сент-Люсии, Ямайки, Мальдив, Австралии и Иордании.