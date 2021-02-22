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Швейцарская компания проведет диагностирование газопроводов Украины

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Швейцарская компания проведет диагностирование газопроводов Украины

Оператор ГТС Украины заключил соглашение на услуги по внутритрубного диагностирования магистральных газопроводов с одним из мировых лидеров в области инженерных и технологических решений компанией ROSEN Europe B.V., входящей в состав швейцарской ROSEN Group.

Об этом говорится в сообщении ОГТСУ.

Соглашение предусматривает обследование более 4500 км магистральных газопроводов диаметром 1400 мм со сроком исполнения до конца 2024 года. Общая стоимость сделки составляет 6,44 млн евро.

Внутритрубное диагностирования с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов. Своевременное выявление и устранение дефектов снижает риски аварийных ситуаций, повышая надежность работы газотранспортной системы. Последнее внутритрубное диагностирование выполнялось предыдущим оператором ГТС в 2009 году.

Услуги будут предоставляться в три этапа. Первый этап - это полевые работы, во время которых будет проведена очистка линейной части магистральных газопроводов внутритрубной очистными поршнями, диагностирование различными методами и подготовлен рабочий отчет. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты соответственно. Результаты диагностирования позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и соответственно приоритезировать ремонтные работы.

"На балансе Оператора ГТС Украины насчитывается более 33 тыс. км газопроводов. В текущем году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание. Компания ROSEN - один из мировых лидеров по предоставлению услуг по диагностике газопроводов, и наше партнерство имеет целью повышение надежности и безопасности эксплуатации украинской газотранспортной системы", - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Внутритрубное диагностирование выполняется с целью обследования геометрии газопровода, выявления дефектов металла труб и сварных соединений, определения пространственного положения газопровода. Внутрь газопровода запускается специальное диагностическое оборудование высокого разрешения - диагностическое устройство (поршень), который движется в потоке транспортируемого газа. Поршень имеет навигационные модули, которые обеспечивают определение координат оси газопровода и в комплексной работе с GPS-маркерами определяют пространственное положение обнаруженных дефектов газопровода в плане и в профиле. Таким образом в электронный журнал фиксируется информация о месте дефектов газопровода и указанием характера аномалии - дефекты основных труб, сварных швов или геометрии.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  ОГТСУ


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