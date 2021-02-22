Спасатели установили первый мобильный госпиталь для больных с коронавирусом. ВИДЕО

Первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом развернули на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, госпиталь полностью готов к приему первых больных.

"Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 – это госпитальная база и рассчитаны на 120 коек. В госпитале функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии, палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором", – отмечается в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

"На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области", – отмечают в ГСЧС.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По состоянию на среду, 17 февраля, в области было заполнено уже около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.