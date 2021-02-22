Евросоюз вложит 5,6 миллиарда евро в проект Международного термоядерного реактора

Европейский союз вложит 5,61 млрд евро в проект строительства Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР).

"Совет ЕС принял решение, гарантирующее продолжение европейского финансирования проекта Международного термоядерного экспериментального реактора в течение периода многолетнего рамочного бюджета (MFF) 2021-2027 годов", - говорится в пресс-релизе о принятом 22 февраля решении, передает Интерфакс-Украина.

Ориентировочный вклад ЕС в международный проект за этот период установлен в размере 5,61 млрд евро в текущих ценах. Решение вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Соглашение о Международном термоядерном экспериментальном реакторе подписали в ноябре 2006 года Евратом (Европейское сообщество по атомной энергии), США, Российская Федерация, Япония, Китай, Южная Корея и Индия. Он сооружается в исследовательском центре Кадараш на юге Франции.

Евратом в соответствии с Соглашением ИТЭР является принимающей стороной. Этот международный проект в области термоядерной энергии представляет собой первый в своем роде долгосрочный проект строительства и эксплуатации реактора для проверки возможности термоядерного синтеза как источника энергии.

По оценкам Еврокомиссии, первая плазма, вероятно, будет получена в декабре 2025 года, а начало полной эксплуатации ожидается в 2035 году. Согласно прогнозу, термоядерная энергия как надежный коммерческий источник электроэнергии начнет производиться не раньше 2050 года.