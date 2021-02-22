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Полиция задержала мошенников, работавших под видом ввоза "евроблях"

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Полиция задержала мошенников, работавших под видом ввоза

Национальная полиция задержала двух жителей Сум, причастных к созданию преступной схемы завладения средствами граждан под видом ввоза автомобилей из стран ЕС.

Как сообщает пресс-служба Офисе генпрокурора, двум организаторам схемы сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, участники преступной схемы с целью завладения средствами граждан размещали в Интернете объявления о продаже автомобилей из Европы по заниженным ценам.

"В дальнейшем при общении с потенциальными покупателями они подчеркивали необходимость осуществления авансовых платежей и перерасчета дополнительных средств для растаможки автомобилей. Получив средства от потерпевших, выключали мобильные телефоны и удаляли с сайта соответствующие объявления", – отмечается в сообщении.

Двум задержанным организаторам схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, устанавливаются другие участники преступления и пострадавшие.

От действий мошенников пострадали жители Киева, Одессы, Черкасс и других регионов Украины. В Офисе генпрокурора призывают граждан, которые пострадали от подобной аферы на протяжении 2020-2021 годов, обратиться в Соломенское управления Нацполиции в Киеве или в Киевскую местную прокуратуру N9.

Автор: Михайло Орлюк
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