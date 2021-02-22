На ОГХК претендуют 13 потенциальных инвесторов, – Фонд госимущества

На АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендует 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Об этом во время пресс-конференции относительно публичного подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины и Ukraineinvest сообщил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко.

"Есть запросы по объектам большой приватизации от международных компаний. Наработано много информации по каждому объекту большой приватизации, которая может устареть и не быть актуальной, если нам не дадут провести аукцион. По ОГХК советник имеет запросы от 13 компаний, среди которых известные специализированные компании Австралии, Японии", - сказал Сенниченко, передает Укринформ.

Сенниченко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.

По словам Сенниченко, стартовая цена АО "Объединенная горно-химическая компания" на приватизационном конкурсе составит несколько миллиардов гривен.

"ОГХК - на финальном этапе подготовки. Мы сделали всю подготовительную работу и можем выставить этот объект на аукцион в первой половине этого года. Стартовая цена составит несколько миллиардов гривен", - сказал Сенниченко.

"Мы подготовили несколько объектов для приватизации. Это ОГХК, отель "Президент", завод "Большевик", ОПЗ, облэнерго. Мы готовы уже в первом полугодии этого года выставить два или три объекта на большую приватизацию при условии. если Верховная Рада снимет запрет на проведение аукционов", - сказал Сенниченко.

Он также добавил, что во втором полугодии может быть выставлен на продажу Одесский припортовый завод.

АО "Объединенная горно-химическая компания" - один из крупнейших в мире добытчиков рутилового и циркониевого концентратов. ОГХК создана правительством Украины в 2014 году с целью объединения Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, которые были возвращены после лизинга в собственность государства.

Фонд государственного имущества планирует в этом году получить от приватизации 12 млрд грн.