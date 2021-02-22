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Страны Евросоюза согласовали введение новых санкций против России

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Страны Евросоюза согласовали введение новых санкций против России

Министры иностранных дел стран ЕС 22 февраля достигли принципиальной договоренности о введении санкций в отношении России за уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на дипломатов в Брюсселе, передает Deutsche Welle.

По их данным, теперь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель должен составить список с фамилиями конкретных лиц, ответственных за арест и обвинительный приговор Навальному, в их отношении будут введены санкции, пишет AFP.

Меры будут включать арест имущества в ЕС и запрет на въезд в страны Евросоюза, они должны вступить в силу в ближайшие недели, указывает dpa.

В свою очередь Reuters со ссылкой на дипломата указывает, что на встрече в Брюсселе конкретные имена не обсуждались, но санкции меры должны коснуться руководителей ряда российских силовых ведомств: главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, генерального прокурора Игоря Краснова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

На заседании министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с нарушением международного права, и ввели санкции", – заявил министр.

Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", – подчеркнул политик, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов. Принимая санкции в отношении России в связи с делом Алексея Навального, Европейский Союз впервые применит утвержденный в декабре 2020 года новый санкционный режим за грубые нарушения прав человека во всем мире.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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