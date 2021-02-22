Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст
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Банки по требованию исполнителей будут предоставлять информацию о счетах должников и остатках средств на них.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает пресс-служба Минюста.
Он пояснил, что по итогам переговоров с Нацбанком, регулятор внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.
"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", – уточнил чиновник.
По словам Гайченко, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.
Он добавил, что в связи с этим Минюстом разрабатываются изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников - физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.
Будь ласка, зачекайте...
Заблокировали долг и ждите , а то не прикольно двойную стоимость переплачивать , я бы сыну лучше что то купил !!!
То я 2500 должен платить как не рабочий человек , то 1890 прожиточный минимум , оказалось вообще 50% от моей помощи малообеспеченному по инвалидности . Хотя информация обо мне не менялась на протяжении всего времени , я просто ждал пока мне расчитают помощь 4 месяца , коронавирус , все дела , а то что у человека нету денег - не **#т ...
А банк в свою очередь скажет спасибо за ущимление столь последнего (клиента).
Вы цука щимите тех у кого яхты, вилы , или там ни куя не светит ? Лучше работягу загнать за хмары ....