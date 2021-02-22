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Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст

Новини БізнесЦензор Фінанси

Исполнители получили доступ к данным о банковских счетах физлиц-должников, – Минюст

Банки по требованию исполнителей будут предоставлять информацию о счетах должников и остатках средств на них.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко, передает пресс-служба Минюста.

Он пояснил, что по итогам переговоров с Нацбанком, регулятор внес изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, которые вступили в силу 16 февраля 2021 года.

"Информация, которую будут предоставлять банки по требованию исполнителей относительно наличия, состояния счетов должника отныне в обязательном порядке должна содержать номера счетов, открытых должником в банке, а также суммы средств, которые имеются на таких счетах", – уточнил чиновник.

По словам Гайченко, указанные изменения не только значительно облегчат и ускорят работу исполнителей, но и станут основанием для введения автоматизации такого процесса.

Он добавил, что в связи с этим Минюстом разрабатываются изменения в соответствующие нормативно-правовые акты, принятие которых в ближайшее время позволит автоматизировать процесс получения исполнителями номеров счетов должников - физических лиц и сумм средств, имеющиеся на таких счетах.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
храните деньги в банках, трехлитровых
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22.02.2021 16:44
+8
теперь рейдеры будут отбирать деньги прямо со счетов
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22.02.2021 19:54
+7
теперь какой-нибудь водоканал или теплоэнерго или еще какая ******* выставят несуществующий долг и снимут с карты денег сколько захотят
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23.02.2021 07:40
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храните деньги в банках, трехлитровых
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22.02.2021 16:44 Відповісти
теперь рейдеры будут отбирать деньги прямо со счетов
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22.02.2021 19:54 Відповісти
Сраные твари. Мало того, что конченные частные нотариусы типа Олега Горая из Житомира выносят неправосудные решения про блокирование счетов, так еще и эти упыри, работающие в связке - получили доступ.
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22.02.2021 21:50 Відповісти
Если у вас есть такая возможность - то может и штрафы не хер брать ???
Заблокировали долг и ждите , а то не прикольно двойную стоимость переплачивать , я бы сыну лучше что то купил !!!
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22.02.2021 23:08 Відповісти
Еще и сидите там ни хера сами не понимающие
То я 2500 должен платить как не рабочий человек , то 1890 прожиточный минимум , оказалось вообще 50% от моей помощи малообеспеченному по инвалидности . Хотя информация обо мне не менялась на протяжении всего времени , я просто ждал пока мне расчитают помощь 4 месяца , коронавирус , все дела , а то что у человека нету денег - не **#т ...
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22.02.2021 23:19 Відповісти
P.S. те деньги что заблокировали были на операцию собранные людьми с миру по нитке ...
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22.02.2021 23:35 Відповісти
Теперь после вашего заумнячинного приемчика в банке где заседал должник вы увидите чисто силиконовый болт висящий в ячейке.
А банк в свою очередь скажет спасибо за ущимление столь последнего (клиента).
Вы цука щимите тех у кого яхты, вилы , или там ни куя не светит ? Лучше работягу загнать за хмары ....
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22.02.2021 23:18 Відповісти
Так оно и будет , позакрываю нафиг все карты и найду банк который не предоставляет информацию этим дятлам , в наше время можно и в зарубежном банке себе счет открыть и держать деньги подальше , но это хуже для страны , потому что деньги будут выходить, а не входить.
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22.02.2021 23:29 Відповісти
проморгал штраф за превышение и последний алкашь знает о твоих счетах и бабла на них, если оно конечно есть)
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22.02.2021 23:32 Відповісти
ну что же, банки - передавайте привет властям. а своё бабло буду хранить в зарубежных банках.
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23.02.2021 04:03 Відповісти
дебилы.
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23.02.2021 06:33 Відповісти
теперь какой-нибудь водоканал или теплоэнерго или еще какая ******* выставят несуществующий долг и снимут с карты денег сколько захотят
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23.02.2021 07:40 Відповісти
слуги народа всё делают для того, что б население максимально выводило деньги из банков и хранило наличкой
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23.02.2021 08:59 Відповісти
Ви зробили це разом
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23.02.2021 10:39 Відповісти
это шедевр..теперь рекетиры просто дадут запрос в банки по интересующему их "обьекту" (а у любого бизнесмена есть кредиты под бизнес) и будут точно знать сколько сбивать денег чтоб не ставить утюг на живот ...браво зесопле
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23.02.2021 11:06 Відповісти
я, надеюсь, все понимают что подать запрос от какой нибудь "коллекторской компании", даже официально под это зарегистрированной не будет составлять для реэкета труда?
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23.02.2021 11:07 Відповісти
 
 