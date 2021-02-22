Полиция обнаружила мошенническую схему под видом бинарных опционов

Следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области начало расследование по факту мошенничества с бинарными опционами, у организаторов схемы проведены обыски.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, сведения в ЕРДР внесены по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) УК Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела стало заявление харьковчанки, пожаловавшейся на мошенников, присвоивших ее деньги в сумме 382 тыс. грн.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение нескольких лет в Харькове должностные лица и сотрудники ООО использовали сайты бинарных опционов, замаскированных под предоставление финансовых услуг, и систематически осуществляли завладение средствами граждан путем обмана, нанеся материальный ущерб на сумму более 1,8 млн грн", – сказано в сообщении.

По данным следствия, менеджеры психологически воздействовали на клиентов, чтобы те делали взносы якобы для дальнейшего заработка на платформе этого сервиса. После внесения средств люди не могли получить их назад, а сотрудники компании начинали избегать общения с пострадавшими.

"Указанные факты подтверждаются предоставленными пострадавшими скриншотами их аккаунтов, а также протоколами осмотра ресурсов в сети интернет, выписками о движении средств по банковским счетам потерпевших, о перечислении средств", – отмечается в сообщнии.

В ходе проведенных обысков правоохранители обнаружили финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику, черновики, мобильные телефоны с информацией, которая имеет доказательственное значение.