Власти Киева планируют взять кредит у ЕИБ для реконструкции восьми улиц

Киев планирует привлечь кредиты у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реконструкцию 8 улиц по проекту "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Как сообщили в столичном Департаменте транспортной инфраструктуры, реализация проекта запланирована в Киеве в 2021-2024 годах и предусматривает ряд мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, передает пресс-служба КГГА.

В частности, планируется построить новые светофорные объекты и провести реконструкцию имеющихся, установить дорожные знаки, транспортные и пешеходные ограждения, обустроить пешеходные переходы островками безопасности, освещением и т. п.

Также проект предусматривает реконструкцию ряда магистральных улиц и обустройство их электронными информационными табло, знаками и другими техническими средствами регулирования дорожного движения.

Речь идет о 8 объектах:

ул. Васильковская;

пл. Победы;

перекресток ул. Привокзальной и ул. Симферопольской;

ул. Вадима Гетьмана (от пр. Победы до ул. Борщаговской);

ул. Сечевых Стрельцов (отрезок от ул. Львовской до ул. Глыбочицкой);

перекресток Большая Кольцевая дорога - ул. Газопроводная;

транспортная развязка Надднепрянское шоссе - Южный мост - ул. Саперно-Слободская;

транспортная развязка проспект Победы - проспект Академика Палладина - Кольцевая дорога.

Кроме того, КП "Центр организации дорожного движения" совместно с ЕИБ согласовали перечень проектов, которые предусматривают повышение безопасности дорожного движения на аварийно опасных участках, модернизацию перекрестков, строительство светофорных объектов и линий связи автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД ).

"Мероприятия реализуются в соответствии с утвержденной Стратегией развития Киева до 2025 года и позволят увеличить провозную способность на улично-дорожной сети, получить координированную систему управления транспортными потоками и оперативно реагировать на пробки ситуации", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 19 декабря 2019 года Верховная Рада ратифицировала Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины", одним из бенефициаров которого определен город Киев, а ответственным КП "Центр организации дорожного движения" и КК "Киевавтодор" в части улучшения организации дорожного движения на дорогах столицы.

Общая ориентировочная стоимость проекта согласно оценкам экспертов Европейского инвестиционного банка составляет 177 млн евро (без НДС) евро или 207,95 млн евро с НДС. Из общей суммы ЕИБ выделит 75 млн евро, ЕБРР – 79,75 млн евро, бюджеты городов профинансируют 22,25 млн евро, а также уплатят 30,95 млн евро НДС.