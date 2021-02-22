Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории
Новини БізнесЦензор Технології
Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,59 млрд грн против чистого убытка в 1,11 млн грн в 2019 году.
Согласно данным отчетности компании, доход оператора в 2020 году вырос на 14,2% – до 6,84 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
При этом показатель EBITDA возрос на 11,9% – до 3,63 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.
"2020 год стал выдающимся в истории lifecell. Нам удалось впервые за 16 лет существования компании выйти на годовой доход, несмотря на многочисленные барьеры: от несовершенного регулирования рынка до внезапной пандемии", – прокомментировал главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.
В том числе в четвертом квартале 2020 года доход оператора увеличился на 22,8% – до 1,91 млрд грн. Показатель EBITDA в четвертом квартале увеличился на 27,4% – до 1,04 млрд грн. Сумма отсроченного налога на прибыль составила 2,58 млрд грн в четвертом квартале 2020 года.
На годовой основе активная трехмесячная абонентская база оператора в 2020 году расширилась на 9,5% – до 8,1 млн (по сравнению с 7,4 млн в 2019 году). Активная трехмесячная абонентская база 4,5G-пользователей возросла за год на 42% и достигла 63% всего количества дата-пользователей по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года.
"Увеличение количества 4,5G-пользователей вместе с растущим объемом потребления данных, который увеличился на 32% на годовой основе, способствовало общему росту потребления данных. Соответственно среднее потребление данных на одного пользователя возросло на 46% на годовой основе по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", – уточнили в компании.
Активный трехмесячный ARPU компании вырос на 3,2% за 2020 год и составил 74,1 грн по сравнению с прошлогодним показателем 71,8 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU увеличился за год на 18,3%, и на 18,2% в четвертом квартале на годовой основе.
Как сообщалось, мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн).
Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.
Будь ласка, зачекайте...
От, наприклад, мобільний зв'язок - низькі тарифи ведуть до малого прибутку оператора, а наслідком цього є неможливість інвестування грошей у модернізацію. Тобто для того, аби перевести базові станції (БС) на низьку частоту (700-900 Мгц, з відповідним розширенням зони доступу однієї станції до 20 км), своїх коштів не вистачає, приходиться брати кредит, за який треба платити додаткові гроші. І все це відображається на ціні пакетів. Тобто єкономія зараз на 10 гривень приводить до майбутніх витрат на десятки гривень!
До речі - коли я був в Молдові, мені було дивно, що об'єм трафику мобільного інтернету в пакетах там неймовірно низький, а понаднормовий об'єм рахуєтьсяі не у гігабітах, як в Україні, а в мегабітах, і коштує ну дуже дорого!
Так що в Україні мобільний зв'язок дійсно дуже дешевий при досить високій якості, і я дуже радий з цього.
Польша, тарифный план за 25 zlt (около 190 грн) включает бизлим на все звонки и 10 гиг инета.
Сравним зарплаты? В Украине очень дорогая связь, с операторами предоставляющими качество от совершенно отбитого до отличного, и с ценами от средних за отсутствие связи высоких за хорошую и космических за очень хорошую.
Тарифный план Оптим.
Звонки на все номера по Молдове 1,50 лей
SMS (1 сообщение) - национальное / международное 0,60 лей / 2,50 лей
MMS (1 сообщение до 300 КБ) - национальное / международное 1,20 лей / 6,00 лей
nternet mobil 1МБ (тарификация по 10 KБ) 3,00 лей
1 молдавькій лей приблизно дорівнює 1,6 гривні.
Я сам дивився на ці тарифи і ці ціни, і розумів наскільки Україна пішла вперед!
переходите на лайф з водафона чи київстар, з послугою перенесення номера (якщо ви втрачали та поновлювали сім-карту, ваш номер вже персоніфіковано), коли номер перенесено, переходите на тарифний план ПЛАТИНУМ ЛАЙФ+, платите 325 грн/4 тижні
отримуєте 5000 (п'ять тисяч хвилин, Карл!) на Киъвстар, водафон та міські номери, безліміт на лайфселл, безліміт на інтернет (можете роздавати), 50 хв закордон, ще й 100 смс, це дуже вигідно, як на мене.
втім, виправлюсь, це дуже вигідно, як на мене, бо я раніше на Київстар, за послуги об'ємом в десять разів менше, платив в чотири рази більше. а за таке, як пропонує лайф в платинум лайф+, я порахував, київстар мав здерти близько 3500 грн (ну і ви ж знаєте, що у київстара до того ж, ще й якість зв'язку та інтернету гівняна, по сорок разів абонента можна набирати, доки пройде з'єднання).
так що, поки що Лайфселл став телеком-оператором №1 в Україні, і не біда, що у нього не найбільше операторів, найголовніше, що вони все роблять правильно, а люди не дерево - вони прийдуть. А може хай залишається все чудово для абонентів Лайфа, як є, бо ще невідомо, чи не погіршиться якість у лайфа, як до них прийде 5-6 млн. нових абонентів.
Єдине без сумніву - хто хоче найкращу якість звязку та найшвидший інтернет, вони вже давно на Лайфселл.
ТАРИФНИЙ ПЛАН «ВІЛЬНИЙ ЛАЙФ» - 200 гр/міс
Інтернет - Безліміт (фактично 50 Гб з можливістю збільшення)
Дзвінки на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell) - 1500 хв (2000 хв. при реєстрації номера)
Скажете - в Україні дорожче, аніж в Молдові і Польщі?
https://www.lycamobile.ua/uk/bundles/#/allinone
Цук нашли чем хвастануть ни кто и не сомневался о тяжелом детстве Лайф...