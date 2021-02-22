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мобільний зв'язок (669) прибуток (1707) Lifecell (114)

Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории

Новини БізнесЦензор Технології

Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2020 года получил чистую прибыль в размере 2,59 млрд грн против чистого убытка в 1,11 млн грн в 2019 году.

Согласно данным отчетности компании, доход оператора в 2020 году вырос на 14,2% – до 6,84 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

При этом показатель EBITDA возрос на 11,9% – до 3,63 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 2 процентных пункта (п.п.), до 54,5%.

"2020 год стал выдающимся в истории lifecell. Нам удалось впервые за 16 лет существования компании выйти на годовой доход, несмотря на многочисленные барьеры: от несовершенного регулирования рынка до внезапной пандемии", – прокомментировал главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджи.

В том числе в четвертом квартале 2020 года доход оператора увеличился на 22,8% – до 1,91 млрд грн. Показатель EBITDA в четвертом квартале увеличился на 27,4% – до 1,04 млрд грн. Сумма отсроченного налога на прибыль составила 2,58 млрд грн в четвертом квартале 2020 года.

На годовой основе активная трехмесячная абонентская база оператора в 2020 году расширилась на 9,5% – до 8,1 млн (по сравнению с 7,4 млн в 2019 году). Активная трехмесячная абонентская база 4,5G-пользователей возросла за год на 42% и достигла 63% всего количества дата-пользователей по состоянию на конец четвертого квартала 2020 года.

"Увеличение количества 4,5G-пользователей вместе с растущим объемом потребления данных, который увеличился на 32% на годовой основе, способствовало общему росту потребления данных. Соответственно среднее потребление данных на одного пользователя возросло на 46% на годовой основе по сравнению с четвертым кварталом 2019 года", – уточнили в компании.

Активный трехмесячный ARPU компании вырос на 3,2% за 2020 год и составил 74,1 грн по сравнению с прошлогодним показателем 71,8 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU увеличился за год на 18,3%, и на 18,2% в четвертом квартале на годовой основе.

Как сообщалось, мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн).

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+6
В пространстве отсутствия конкуренции при сговоре трех операторов легко зарабатывать сверх прибыли,интертелеком почти сожрали а больше нескем конкурировать,сабантуйчик на троих и все норм. Маловато накосили,пипел всеравно проглотит,а приструнить зажравшихся некому
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22.02.2021 23:09
+3
Украина, тарифный план за 120 грн включает в себя 1500 мин на др операторов и безл. инет.
Польша, тарифный план за 25 zlt (около 190 грн) включает бизлим на все звонки и 10 гиг инета.
Сравним зарплаты? В Украине очень дорогая связь, с операторами предоставляющими качество от совершенно отбитого до отличного, и с ценами от средних за отсутствие связи высоких за хорошую и космических за очень хорошую.
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22.02.2021 22:22
+2
Мій тарифний пакет підвищували в ціні за останні 1.5 року двічі,і вцілому на 100%( не змінюючи в послугах нічого! ). А тепер ці їхні прибутки абсолютно незаконні і зовсім негуманні під час пандемії. Треба їх зобов'язати через усі можливі інстанції і вищі суди повернути гроші людям.А ще на весь світ назвати прізвища цих подонків- д.бізнесменів.!!!..
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22.02.2021 22:57
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Так интересно! Главное узнал что есть отстроченный налог на прибыль....Сколько мы не знаем....А нас стригут как овец!
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22.02.2021 15:56 Відповісти
підстрижений, іди звідси ... водки намає)
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23.02.2021 07:55 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !)
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22.02.2021 20:28 Відповісти
молодець, все як треба - і капс, і жирний шрифт... підреслення немає.... Оператор lifecell получил миллиардную прибыль впервые в истории - Цензор.НЕТ 130
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23.02.2021 07:57 Відповісти
Я скажу таку парадоксальну річ - низькі тарифи провокують подальше істотне їх підвищення!
От, наприклад, мобільний зв'язок - низькі тарифи ведуть до малого прибутку оператора, а наслідком цього є неможливість інвестування грошей у модернізацію. Тобто для того, аби перевести базові станції (БС) на низьку частоту (700-900 Мгц, з відповідним розширенням зони доступу однієї станції до 20 км), своїх коштів не вистачає, приходиться брати кредит, за який треба платити додаткові гроші. І все це відображається на ціні пакетів. Тобто єкономія зараз на 10 гривень приводить до майбутніх витрат на десятки гривень!
До речі - коли я був в Молдові, мені було дивно, що об'єм трафику мобільного інтернету в пакетах там неймовірно низький, а понаднормовий об'єм рахуєтьсяі не у гігабітах, як в Україні, а в мегабітах, і коштує ну дуже дорого!
Так що в Україні мобільний зв'язок дійсно дуже дешевий при досить високій якості, і я дуже радий з цього.
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22.02.2021 20:38 Відповісти
Украина, тарифный план за 120 грн включает в себя 1500 мин на др операторов и безл. инет.
Польша, тарифный план за 25 zlt (около 190 грн) включает бизлим на все звонки и 10 гиг инета.
Сравним зарплаты? В Украине очень дорогая связь, с операторами предоставляющими качество от совершенно отбитого до отличного, и с ценами от средних за отсутствие связи высоких за хорошую и космических за очень хорошую.
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22.02.2021 22:22 Відповісти
Молдова, оператор ORANGE:
Тарифный план Оптим.
Звонки на все номера по Молдове 1,50 лей
SMS (1 сообщение) - национальное / международное 0,60 лей / 2,50 лей
MMS (1 сообщение до 300 КБ) - национальное / международное 1,20 лей / 6,00 лей
nternet mobil 1МБ (тарификация по 10 KБ) 3,00 лей

1 молдавькій лей приблизно дорівнює 1,6 гривні.
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22.02.2021 23:33 Відповісти
кому сейчас нужны смс и ммс? есть телеграмм и вайбер! письма через укрпочту тоже уже анахронизм!
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23.02.2021 14:46 Відповісти
При хвилині розмов не любий телефон за 2,40 гривень молдаванам треба СМС.
Я сам дивився на ці тарифи і ці ціни, і розумів наскільки Україна пішла вперед!
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23.02.2021 22:32 Відповісти
відкриваю всім секрет, як отримати практично повний безліміт за копійки від Лайфсел.

переходите на лайф з водафона чи київстар, з послугою перенесення номера (якщо ви втрачали та поновлювали сім-карту, ваш номер вже персоніфіковано), коли номер перенесено, переходите на тарифний план ПЛАТИНУМ ЛАЙФ+, платите 325 грн/4 тижні

отримуєте 5000 (п'ять тисяч хвилин, Карл!) на Киъвстар, водафон та міські номери, безліміт на лайфселл, безліміт на інтернет (можете роздавати), 50 хв закордон, ще й 100 смс, це дуже вигідно, як на мене.

втім, виправлюсь, це дуже вигідно, як на мене, бо я раніше на Київстар, за послуги об'ємом в десять разів менше, платив в чотири рази більше. а за таке, як пропонує лайф в платинум лайф+, я порахував, київстар мав здерти близько 3500 грн (ну і ви ж знаєте, що у київстара до того ж, ще й якість зв'язку та інтернету гівняна, по сорок разів абонента можна набирати, доки пройде з'єднання).

так що, поки що Лайфселл став телеком-оператором №1 в Україні, і не біда, що у нього не найбільше операторів, найголовніше, що вони все роблять правильно, а люди не дерево - вони прийдуть. А може хай залишається все чудово для абонентів Лайфа, як є, бо ще невідомо, чи не погіршиться якість у лайфа, як до них прийде 5-6 млн. нових абонентів.

Єдине без сумніву - хто хоче найкращу якість звязку та найшвидший інтернет, вони вже давно на Лайфселл.
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24.02.2021 08:44 Відповісти
Україна, Лайфселл:
ТАРИФНИЙ ПЛАН «ВІЛЬНИЙ ЛАЙФ» - 200 гр/міс

Інтернет - Безліміт (фактично 50 Гб з можливістю збільшення)

Дзвінки на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell) - 1500 хв (2000 хв. при реєстрації номера)

Скажете - в Україні дорожче, аніж в Молдові і Польщі?
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22.02.2021 23:39 Відповісти
Вільний лайф - найкращий тарифний план . Особливо коли переходиш на нього від іншого оператора з повним збереженням свого номера . Сам перейшов і всім раджу😎👍🏻
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22.02.2021 22:15 Відповісти
Через місяць в звиеш коли підвищать ціну на пакет
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22.02.2021 23:04 Відповісти
Нє... Найкращий тарифний план "Сім'я" Роки 4 назад розповсюджували серед співробітників Лайфу - треба було добити якийсь там план. Через кума взяв собі 10 пакетів. Досі я і всі родичі користуємося + на модемах та інших ґаджетах - 50 гб інтернету, 300 хв на інших операторів (Лайф без обмежень), 1000 смс і т.п. І все це щастя коштує 50 грн.
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23.02.2021 11:43 Відповісти
Спочатку взагалі 40 грн було, а пару років назад до 50 підняли.
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23.02.2021 11:44 Відповісти
А если бы поднял счет с 60 не до 85 а до 120 - вообще бы в шоколаде был бы.
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22.02.2021 22:28 Відповісти
Он воно що, абонплату за тариф підняли в 1.5 рази щоб прибуток до міл'ярду підняти. Зрозуміло
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22.02.2021 22:47 Відповісти
Мій тарифний пакет підвищували в ціні за останні 1.5 року двічі,і вцілому на 100%( не змінюючи в послугах нічого! ). А тепер ці їхні прибутки абсолютно незаконні і зовсім негуманні під час пандемії. Треба їх зобов'язати через усі можливі інстанції і вищі суди повернути гроші людям.А ще на весь світ назвати прізвища цих подонків- д.бізнесменів.!!!..
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22.02.2021 22:57 Відповісти
если это касается Лайф, то цену они поднимали, НО у кого сейчас еще есть 20-60 гигабайт интернета с плюсовкой неиспользованных гигабайт за прошлый месяц? у кого есть пакет, Планшет" с 30 Гб за 130 гривен и еще два аналогичных с интернетом который может заменить проводных провайдеров? у меня пакет имеет 20 гиг. интернета с возможностью прибавлять неиспользованные в прошлом месяце, 750 минут на всех операторов проводной и мобильной связи, а есть еще больше гиг и минут... ну платить надо... у сотрудников проводные операторы заламывают цену по 180-250 гривен в месяц! с возможностью звонить на любого оператора не надо иметь две сим карты и платить в два и больше раз больше...
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23.02.2021 14:42 Відповісти
В пространстве отсутствия конкуренции при сговоре трех операторов легко зарабатывать сверх прибыли,интертелеком почти сожрали а больше нескем конкурировать,сабантуйчик на троих и все норм. Маловато накосили,пипел всеравно проглотит,а приструнить зажравшихся некому
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22.02.2021 23:09 Відповісти
Хай гребе інтер придністровський з бандюком сепаром шеріфом подалі від Украіни. Саме через нього в нас гальмували впровадження 3ж. Дякуючи Порошенко цю справу зрушили і де ваш блатний інтер зараз? Не витримав конкуренці....
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23.02.2021 07:39 Відповісти
Работает как и работал,сайт интертелекома открыт,тарифы гораздо ниже других операторов,правда 4ж отсутствует,все пенсионеры на интертелекоме,вся инфа на сайте компании,последний раз цену поднимали где-то год назад но она гораздо ниже любого из операторов.ну а все остальное бредовое оставте для Порошенко-вашего земляка приднестровского и новоиспеченного гетьмана украинского
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23.02.2021 11:16 Відповісти
тільки кожного дня закривають центри та вишки. Не буде цих приднестровських сепарів шеріфа в Украіні. Лайка мобайл дешевше, покриття краще- всім пенсам раджу. І вати виймати раджу з вух
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24.02.2021 07:29 Відповісти
не смешите мои тапочки,это даже не грустно
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24.02.2021 07:54 Відповісти
Що смішно, де в інтера краще ?
https://www.lycamobile.ua/uk/bundles/#/allinone
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26.02.2021 06:34 Відповісти
Не сравнивал где лучше если,как-то незачем.Но вы попытайтесь,https://www.intertelecom.ua/tariffs/clients#tariffs Но этот англичанин не для всех.
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26.02.2021 09:19 Відповісти
вже три знаймих отримали безкоштовно сімки і за 30 грн мають 200 хв, 4 гб на місяць
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27.02.2021 13:57 Відповісти
Наверное это хорошо,но мне это не подходит пока,возможно в перспективе я и уйду к этому оператору но на данный момент разговор шел о других перспективах,а рекламой операторов я не занимаюсь
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27.02.2021 21:08 Відповісти
вот эти вот 700К абонентов (8,1 млн в 2020 году по сравнению с 7,4 млн в 2019 году), которые перешли на турецкий Лайф с контролируемых русскими Водафона и Киевстара, и обеспечили рекордный рост маржинальности. я скажу больше, у компаний, контролируемых росийским капиталом - нет будущего в Украине. ну а обычный украинский гражданин русскую заботу чувствует на примере киевстара - где всем на украинского гражданина посрать, главное украинские деньги побыстрее перечислять в Мацквабад
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23.02.2021 00:15 Відповісти
Згоден. З колись найкращого оперетора, КС перетворився на повне гівно - як за якістю зв'язку, так і за сервісом. А Лайф - навпаки. З гівна перетворився на найкращого провадера за усіма параметрами.
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23.02.2021 11:47 Відповісти
с контролируемых русскими Водафона и Киевстара, _________ ошибаешься, это не русские операторы. были Киевстар и Билайн - так вот в 2011-12 году произошло слияние Вымпелкома с Теленором, кто кого поглотил я так и не знаю, но это европейские операторы, а киевстар и Билайн это названия региональные для Украины, за "Мудафон" даже говорить не хочу, имею зуб на него... а Лайф это турецкий оператор...
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23.02.2021 14:35 Відповісти
Ну вот теперь я спокоен , все время думал как там бедный lifecell выживет ?
Цук нашли чем хвастануть ни кто и не сомневался о тяжелом детстве Лайф...
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23.02.2021 09:47 Відповісти
да лайф намного лучше киевстар и особенно мтс
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23.02.2021 09:50 Відповісти
А я користуюся тримобом. 365 грн на рік. Кожному у родині - усім вистачає і на інших подзвонити. А блакати годинами ні о чому ми не звикли. про те куди кум пішов, а який садочок у дітей кума, навідь фантазії мені не вистачає, про що можно базіками.
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23.02.2021 10:40 Відповісти
колись більшість їсть погано, хтось обов'язково їсть дуже добре
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23.02.2021 10:58 Відповісти
Я радий за них
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23.02.2021 14:13 Відповісти
не дивно, коли так красти з телефонів гроші абонетів.
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23.02.2021 14:20 Відповісти
если "на радостях" не начнут наглеть и воровать как Мудафон - будут и дальше иметь приббыль!
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23.02.2021 14:28 Відповісти
 
 