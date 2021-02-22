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Мининфраструктуры инициирует обновление 100 железнодорожных станций

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Мининфраструктуры инициирует обновление 100 железнодорожных станций

Министр инфраструктуры Владислав Криклий инициирует обновления 100 железнодорожных станций в 2021 году.

Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Этот год уникален - предусмотрено в бюджете 4 млрд грн финансирования на электрификацию участков (железные дороги), закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим в этой программе предусмотреть и реновацию 100 железнодорожных станций", - сказал Криклий, передает Укринформ.

Криклий добавил, что Мининфраструктуры будет работать над привлечением инвесторов для обновления железнодорожной инфраструктуры.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


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Вложать зараз державні гроші , а потім тіпа приватизують,вкрадуть !!!! Немає куди гроші вкласти ??? Людям зарплату підніміть !!!!
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22.02.2021 16:04 Відповісти
 
 