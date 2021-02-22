Мининфраструктуры инициирует обновление 100 железнодорожных станций

Министр инфраструктуры Владислав Криклий инициирует обновления 100 железнодорожных станций в 2021 году.

Об этом он сказал во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Этот год уникален - предусмотрено в бюджете 4 млрд грн финансирования на электрификацию участков (железные дороги), закупку новых пассажирских вагонов. Также хотим в этой программе предусмотреть и реновацию 100 железнодорожных станций", - сказал Криклий, передает Укринформ.

Криклий добавил, что Мининфраструктуры будет работать над привлечением инвесторов для обновления железнодорожной инфраструктуры.