АРМА прошлом году перечислило в госбюджет 15 миллионов

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) в 2020 году перечислило в государственный бюджет 15,7 млн грн.

Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

"По состоянию на 2020 год в государственный бюджет было уплачено более 15 млн грн, а именно 15,68 млн грн. Этого показателя удалось достичь через новые процедуры, которые были введены в АРМА, в том числе и по отбору потенциальных управляющих и оценщиков", - сказал Бочоришвили, передает Укринформ.

По словам Бочоришвили, на объем средств, перечисленных в бюджет в прошлом году, повлияла эпидемия коронавируса, экономический кризис и отмены судами арестов имущества в конце 2019-в начале 2020 года. В частности, был отменен арест трех этажей мультифункционального комплекса "Гулливер" в Киеве.

Бочоришвили также сообщил, что по состоянию на январь нынешнего года поступления АРМА составляли 3,16 млн грн, в то же время в этом месяце в 2020 году они составляли 941,4 тыс. грн, а в 2019 году - 946 тыс. грн. Размер депозитного портфеля в 2020 году составил 540 млн грн, начисления за ним - 53 млн грн. При этом в 2019 году депозитный портфель АРМА составил 350 млн грн, начисления за нему - 31 млн грн.

По словам Бочоришвили, эти средства могут потенциально стать доходами бюджета, но в зависимости от решений судов могут быть возвращены владельцам арестованных активов.

В АРМА сообщили, что если в 2019 году обработано 1685 запросов от правоохронних органов на выявление имущества, то в 2020 году - уже 2390. По состоянию на 2020 год в Реестр арестованных активов внесены 2888 записей, тогда как по состоянию на 2019 год - 1799.