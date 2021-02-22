Бывший первый замглавы "Приватбанка" задержан в аэропорту "Борисполь" (обновлено)

Правоохранители 22 февраля задержали Владимира Яценко, бывшего первого заместителя главы правления "Приватбанка" до его национализации.

Как говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, он задержан в международном аэропорту "Борисполь".

"Экс-управленец пытался покинуть пределы Украины на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям правоохранителей самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины", – сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Отмечается, что бывший чиновник обоснованно подозревается в растрате средств "Приватбанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура, досудебное расследование – детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как ранее, сообщали источники агентства Интерфакс-Украина в правоохранительных кругах, самолет с Яценко на борту посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом. Сейчас детективы НАБУ собираются вручить задержанному подозрение, которое утром в понедельник подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Как подтвердили в пресс-службе НАБУ, подозрение бывшему заместителю председателя правления "Приватбанка" выдвинуто в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины ("присвоение имущества в особо крупных размерах группой лиц").

"По оперативной информации, экс-менеджер планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ, обратившихся к Госавиаслужбе, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", – сообщили в пресс-службе НАБУ, пообещав уточнить детали позже.

Напомним, бывшие топ-менеджеры национализированного "Приватбанка", которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину.

В частности, бывший руководитель корпоративного вип-бизнеса "Приватбанка" Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.

На началу 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров "Приватбанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка.

Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%. Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетов, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским также является совладельцем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. По данным реестра юрлиц, ему в ООО "Финтех Бенд" принадлежит 17,18% уставного капитала.

Как сообщали ранее СМИ со ссылкой на источники в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ), подозрения по делу "Приватбанка" были переданы на согласование лично генеральному прокурору еще в декабре 2020 года, однако с тех пор от Ирины Венедиктовой нет ответа.

Напомним, в декабре прошлого года Венедиктова ввела себя в состав групп прокуроров в трех основных производствах в отношении группы "Приват".

В ноябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе многомиллиардных средств из "Приватбанка" до его национализации бывшими владельцами банка. Речь идет о расследовании ущерба государству бывшим руководством банка в сговоре с его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым на сумму 116,8 млрд грн.

4 марта глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что дела "Приватбанка" находятся на финальной стадии.

Напомним, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.

Правительство Украины по предложению Национального банка Украины и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.