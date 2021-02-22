В январе украинцы установили рекорд по количеству безналичных оплат, – "Приватбанк"

В январе 2021 года украинцы оплатили банковскими картами через сеть торговых терминалов "Приватбанка" более 137 млн покупок на 28,8 млрд грн.

Об этом сообщил руководитель Дирекции МСБ "Приватбанка" Евгений Заиграев, передает пресс-служба банка.

По его словам, за первый месяц года украинцы оплатили картами больше всего в истории cashless – по количеству безналичных оплат это почти в два раза больше, чем в январе 2020 года (71,9 млн грн) и даже превышает рекорд декабря 2020 года (134 млн грн).

По данным "Приватбанка" в январе 2021 года украинцы чаще всего оплачивали картами покупки в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 55% от общего объема оплат в сроковой сети банка. Вторыми по объему cashless-оплат в январе были аптеки, далее магазины косметики и товаров красоты, а также магазины техники и бытовой техники.

Всего в 2020 году украинцы оплатили картами через сеть терминалов "Приватбанка" на сумму 325 млрд грн, что на 31% больше, чем в 2019 году (248 млрд грн). Количество безналичных оплат картами и бесконтактными гаджетами за прошлый год выросло на 26%.

В сети "Приватбанка" работает 241 тыс. POS-терминалов.