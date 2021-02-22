Глава "Укравтодора" анонсировал выпуск ОВГЗ для создания фонда строительства дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует создать в своей структуре финансовое учреждение со стартовым капиталом около $3 млрд.

Об этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

По словам чиновника, планируется, что уставный капитал фонда будет сформирован путем выпуска инфраструктурных облигаций, фонд также сможет создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов.

"Мы создадим акционерное общество в структуре "Укравтодора". Оно будет заниматься привлечением долгосрочного финансирования. Государство в уставной фонд этой организации инвестирует часть средств в виде ОВГЗ", – сказал Кубраков.

По словам главы "Укравтодора", Государственный дорожный фонд не обеспечивает в полном объеме потребность финансирования для нового строительства, обновления и содержания сети дорог.

Он отметил, что среди доступных источников дополнительного финансирования – внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.

"С прошлого года "Укравтодор" начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которых в Украине пока нет. По результатам предварительных консультаций с правительством Офисом президента и профильными комитетами Верховной Рады мы выбрали механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации", – отметил Кубраков.

"Мы готовимся, чтобы в этом году начать такой проект", – добавил глава "Укравтодора".

В "Укравтодоре" также отметили, что стартовый капитал данного АО будет составлять почти $3 млрд. В качестве институциональных инвесторов могут выступить суверенные фонды или международные финансовые учреждения.

"Укравтодор" ставит перед собой задачу перевести АО под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР", – уточнили в пресс-службе "Укравтодора".