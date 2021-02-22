Поставки вакцин в рамках COVAX перенесены на март, – Офис президента

Поставки вакцин против коронавируса, которые Украина должна была получить в феврале в рамках инициативы COVAX, перенесены на начало марта.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", передает УНИАН.

"Есть другие вакцины, например, по программе COVAX мы получим Pfizer. Это должно было произойти в конце февраля. К сожалению, программа сделала изменение дат доставки, и сейчас ожидаем в начале марта", - заявил он.

COVAX - это глобальная инициатива, цель которой ускорить разработку и производство вакцин против COVID-19 и обеспечить ими страны с низкими и средними уровнями доходов. COVAX поставляет в страны только те вакцины, которые ВОЗ включила в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях.

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Напомним, 17 февраля Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer подали на регистрацию в Украине.

Также 21 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. На днях вакцина должна прибыть в Украину.